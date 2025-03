Ceci Flores responde a video atribuido al CJNG sobre Teuchitlán: “No son nuestro enemigo”

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Después de que presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se hayan deslindado de cualquier vínculo con las actividades denunciadas en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, asegurando que la información ha sido manipulada, reapareció en redes Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien señaló que los grupos criminales de México no son enemigos del pueblo.

"A todos los grupos criminales del país les queremos decir que ustedes no son nuestro enemigo, ni tampoco es el estado, nuestro enemigo es el dolor de no poder volver abrazar a nuestros hijos. Cuando rascamos tierra, no lo hacemos pensando en encontrar justicia, lo hacemos solo con la esperanza de encontrar a quienes parimos. Les rogamos piedad", publicó la activista desde octubre del 2015, cuando desapareció en Los Mochis, Sinaloa, su hijo Alejandro Guadalupe.

Aunque directamente no hizo referencia explícita al video que comenzó a circular horas antes, atribuido a supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), internautas consideran que el mensaje podría derivarse de esa situación. Por otra parte, compartió que el 17 de marzo fue su cumpleaños, fecha que no celebra desde la ausencia de sus tres hijos, ya que en el 2019 también desaparecieron sus herederos, Marco Antonio y Jesús Adrián, pero ahora en Bahía de Kino.

"Hoy es mi cumpleaños, pero desde que se llevaron a mis hijos no lo celebro. Cada año que pasa intento reencontrarme con esa niña que soñaba con ser enfermera y terminó siendo buscadora. Y aquí estamos, aferradas a seguir luchando sin saber a dónde llegaremos… Que Dios los bendiga", mencionó Ceci Patricia Flores Armenta a través de su cuenta oficial de X, donde tras su escrito recibió múltiples mensajes de aliento.

Presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

En cuanto al video difundido este lunes 17 de marzo, en el que presuntos integrantes del CJNG negaron su relación con el Rancho de Teuchitlán, un encapuchado aparece en las imágenes mientras se encuentra rodeado de 32 hombres armados, por lo que procede a decir que el grupo de madres buscadoras tenían el deber de comunicar a una autoridad competente y en su lugar lo que hicieron fue sembrar e idear una película de terror para causar furor en las redes sociales.

