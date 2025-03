Doble Hoy No Circula 19 de marzo: ¿De cuánto es la MULTA por circular en Contingencia Ambiental?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado martes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), por lo que hoy se implementaron las medidas del programa Doble Hoy No Circula. Si no respetas estas normas, las cuales pretenden ayudar a mejorar la calidad del aire, puedes ser acreedor a una multa. Aquí te compartimos todos los detalles.

¿De cuánto es la multa por infringir el Doble Hoy No Circula?

Es importante saber que los elementos de tránsito adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) son los únicos que pueden aplicar sanciones a aquellos conductores que no acaten la medida. De acuerdo con la normativa vigente este 2025, la multa por circular durante la contingencia ambiental sin autorización este miércoles 19 de marzo es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Cabe señalar que este año, cada UMA tiene un valor de 113.14 pesos, lo que significa que la sanción económica puede ir desde los 2 mil 262.80 hasta los 3 mil 394.20 pesos. ¡Toma precauciones y evita multas que podrían dañar tu economía!

¿Qué otras medidas deben seguirse durante la contingencia ambiental?

Además de la restricción vehicular, las autoridades han implementado recomendaciones para proteger la salud de los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Entre ellas, se pide evitar realizar actividades culturales, recreativas, cívicas y deportivas en espacios al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Asimismo, eventos deportivos, culturales y espectáculos programados en ese horario deben ser reprogramados.

También se exhorta a evitar fumar en lugares cerrados y al aire libre, ya que la contaminación atmosférica puede agravar problemas respiratorios. Las instituciones públicas que tengan actividades al aire libre en el horario restringido deberán suspenderlas para minimizar la exposición de la población a los altos niveles de ozono.

Ante una contingencia ambiental, es fundamental respetar las medidas impuestas para reducir la contaminación y proteger la salud de la población. Evitar sanciones y contribuir a mejorar la calidad del aire es responsabilidad de todos los habitantes de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)