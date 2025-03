Entérate: Hasta ahora se mantiene fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la contingencia ambiental por ozono y sus medidas en la Zona Metropolitana del Valle de México, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes. Por su parte, el organismo publicó el anuncio a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) alrededor de las 15:00 horas de este miércoles 19 de marzo.

Asimismo, adjuntó un comunicado de prensa en el que se detalla un poco más datos del sistema de monitoreo de la calidad del aire de la Ciudad de México, los cuales muestran que la influencia del sistema de alta presión que afecta la porción centro del territorio nacional, provoca que sobre el Valle de México persista estabilidad atmosférica y viento débil, además de intensa radiación solar, lo que favorece la formación del ozono y su acumulación, pronosticándose para el resto de la tarde, calidad del aire en el rango de mala a muy mala por este contaminante.

Es así que por el momento no estarán circulando las siguientes unidades:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

De igual forma, se pide a la ciudadanía que eviten salir más de lo necesario, si es posible es mejor que realicen sus compras en línea, evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes. A su vez, también procurar que si necesitan recargar gasolina sea de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas, de esa forma también see evitan congestionamientos vehiculares.

Continúan en fase 1 la Ciudad de México y el Estado de México

No obstante, se pide que revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico y por consiguiente reducir el uso de combustibles en casa, así como también intentar que las duchas no se prolonguen más de lo necesario, máximo unos cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa. Hasta el momento de la realización de esta nota no hay más datos con respecto a la situación actual del ambiente.

Fuente: Tribuna