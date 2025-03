¡Morena lo salvó!: Diputados desechan solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el pleno de la Cámara de Diputados, con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, los legisladores votaron en contra de desechar la solicitud de desafuero de la fiscalía de Morelos al diputado Cuauhtémoc Blanco, el cual previamente había sido acusado de violación en grado de tentativa en contra de su media hermana, Nidia Fabiola 'N'. Asimismo, la situación provocó una larga y polémica discusión, puesto que Sergio Gutiérrez Luna, presidente de San Lázaro, le permitió al exgobernador de Morelos usar el micrófono.

“Nada más quiero que me escuchen un poquito. Todo esto que se me está haciendo es injustificado, lo único que les pido y que yo con mucho gusto estaría dispuesto a ir a la Fiscalía. Yo no tengo miedo, aquí estoy. Y estoy parado ante ustedes, y estoy de frente dándoles la cara. Nada más, esto fue después de 6 meses la señora presentó esta demanda en mi contra, y estoy dispuesto ir a la Fiscalía sin ningún temor, porque mi conciencia está tranquila”, comentó el político durante su intervención.

Aseguró Blanco que él tiene la conciencia tranquila y que no ha hecho nada incorrecto

De acuerdo con información extra oficial, entre algunas de las intervenciones de los distintos diputados se encuentran Hugo Eric Flores, diputado por el partido oficialista Morena, quien hizo un llamado a la Fiscalía de Morelos a realizar una carpeta apegada a la perspectiva de género pero con fundamentos suficientes para determinar si es procedente o no el desafuero para juzgar al exgobernador. A su vez, Anayeli Muñoz, de la bancada de Movimiento Ciudadano, cuestionó cómo votarían algunas mujeres representantes de la Cuarta Transformación, es decir, por ejemplo, Ifigenia Ibarra o Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.

¿Qué significaba su desafuero y qué sigue ahora?

Es relevante mencionar que de haberse aprobado el desafuero, Cuauhtémoc Blanco habría perdido la inmunidad que le otorga su cargo como diputado, quedando de esa forma expuesto a un proceso penal sin la protección política que actualmente posee. Por lo tanto, esto le habría permitido a la Fiscalía General del Estado de Morelos proceder con su investigación y, en caso de encontrar elementos suficientes, llevarlo ante la justicia.

Por el contrario, al ser desechada la solicitud, el exfutbolista mexicano mantiene su fuero y, por ahora, no enfrentará un juicio penal mientras conserve su cargo. No obstante, para algunas personas este desenlace genera incertidumbre sobre su futuro político y sobre cómo su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) manejará la creciente presión social que se les viene ante casos de este tipo.

Fuente: Tribuna/ Agencia de México