Cuauhtémoc Blanco comparece ante la Fiscalía de Morelos, dice que es una revancha política

Cuernavaca, Morelos. - El exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo se presentó ante la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), esto con motivo de la acusación en su contra por violación en grado de tentativa hacia su media hermana Nidia Fabiola 'N', esto después de que en el Congreso, con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, los legisladores aprobaran el dictamen presentado por el partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para rechazar la solicitud de desafuero solicitada por el exfiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara.

“Me siento bien, vengo aquí a comparecer. Antes de otra cosa quiero agradecer a las y los diputados por tenerme confianza y defenderme de la violencia política; siempre voy a dar la cara. Aquí estoy dando la cara, no tengo poder y nadie me protege. Que se esclarezca bien, eso es lo único que le pido a la fiscalía porque esto es una revancha política, directamente del exfiscal de Morelos, Uriel Carmona. Yo lo denuncié directamente a la CDMX por extorsión", afirmó el diputado.

Asimismo, Blanco Bravo mencionó que Carmona Gándara está prófugo de la justicia y que piensa se fue a Europa. No obstante, especificó que hay muchos involucrados y lo que se quiere realmente es dañar su imagen. Inclusive señaló que otro que podría estar envuelto es Graco Ramírez, abogado, exsenador de la República Mexicana y hasta exgobernador de Morelos, así que finalmente aseguró que él sí se encuentra dando la cara.

El exgobernador de Morelos sostiene que es inocente

Por su parte, es relevante mencionar que Sheinbaum Pardo durante su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo', desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, dijo que era necesario que se presentara Cuauhtémoc ante la Fiscalía de Morelos, con el objetivo de que diera su versión de los hechos, mientras comentaba que ella no protegía a nadie que haya cometido un delito, que su deber era proteger únicamente al pueblo de México.

Yo tengo esposa, dos hijas, tengo una madre, somos humildes, me dio una educación. Pero esto hasta donde tope. Uriel Carmona, que porque el señor se enteró muchísimo antes de que lo iban a quitar. Ahorita ya no tiene poder, ahorita está prófugo de la justicia y creo que se fue hasta a Europa. Hay muchos que están involucrados y quieren dañar mi imagen y aquí estoy dando la cara. Puede estar Graco, puede estar mucha gente que está involucrada y me han atacado y me han roto casi la mamá mediáticamente. Pero aquí estoy", sostuvo el también actor.

Fuente: Tribuna