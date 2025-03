Eclipse Solar 2025: ¿En qué estados de México será visible y cuándo dará inicio?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), este 29 de marzo ocurrirá este magnífico evento astronómico. Sin embargo, este fenómeno podrá apreciarse en Europa, en el norte de Asia, el norte y oeste de África, así como algunos sectores de América del Norte, en el norte de América del Sur, el océano Atlántico y el Ártico. Es importante mencionar que en México no se verá, aunque es posible que se experimente una ligera disminución de la luz solar en los estados de Coahuila, Chihuahua, Sonora, Durango y Nuevo León.

No obstante, el evento consiste en que la Luna pasará frente al Sol y lo bloqueará parcialmente, por lo que de esa forma termina por proyectarse una sombra sobre partes del hemisferio norte. Asimismo, según la agencia del gobierno de Estados Unidos la parte central de la sombra lunar, donde el Sol aparecería completamente bloqueado, no alcanza la Tierra, por lo que no se podrá mirar un eclipse solar total en esta ocasión.

"Los espectadores verán un eclipse solar parcial en zonas de Norteamérica, Europa, África, el norte de Asia, pequeñas partes de Sudamérica, Groenlandia e Islandia, así como en gran parte de los océanos Atlántico y Ártico. En gran parte del continente americano, incluido el noreste de Estados Unidos, el eclipse solar parcial ya estará en curso al amanecer. En Europa occidental y el noroeste de África, el eclipse comenzará a media mañana o al final de la misma. En Europa oriental y el norte de Asia, la mayor parte o la totalidad del eclipse ocurrirá por la tarde o al anochecer", publicó a través se su sitio web oficial la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

¿En que sitios se podrá ver?

Baltimore, Maryland (EE. UU.) a las 6:55 horas

Boston, Massachusetts (EE. UU.) a las 6:31 horas

Buffalo, Nueva York (EE. UU.) a las 7:02 horas

Nueva York, Nueva York (EE. UU.) a las 6:44 horas

Filadelfia, Pensilvania (EE. UU.) a las 6:49 horas

Portland, Maine (EE. UU.) a las 6:27 horas

Washington, DC (EE. UU.) a las 6:56 horas

Argel (Argelia) a las 11:02 horas

Berlín (Alemania) a las 11:32 horas

Casablanca (Marruecos) a las 9:34 horas

Dakar (Senegal) a las 9:10 horas

Dublín (Irlanda) a las 10:01 horas

Halifax (Canadá) a las 7:00 horas

Cracovia (Polonia) a las 11:49 horas

Lisboa (Portugal) a las 9:37 horas

Londres (Reino Unido) a las 10:07 horas

Madrid (España) a las 10:48 horas

Milán (Italia) a las 11:21 horas

Montreal (Canadá) a las 6:39 horas

Nuuk (Groenlandia) a las 7:57 horas

Oslo (Noruega) a las 11:30 horas

Ottawa (Canadá) a las 6:48 horas

Paramaribo (Surinam) a las 6:40 horas

París (Francia) a las 11:08 horas

Reikiavik (Islandia) a las 10:05 horas

San Juan (Canadá) a las 6:57 horas

San Petersburgo (Rusia) a las 2:00 horas

Estocolmo (Suecia) a las 11:40 horas

Viena (Austria) a las 11:41 horas.

Cuida tu vista y sigue las siguientes recomendaciones si deseas apreciar el Eclipse Solar 2025:

Primero al observar un eclipse solar parcial directamente, usar gafas de observación solar segura o un visor solar portátil seguro. Asimismo, se debe aclarar que no son gafas de sol comunes y los correctos suelen más oscuros y deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2. Por otra parte, no mire al Sol a través del lente de una cámara, telescopio, binoculares ni ningún otro dispositivo óptico mientras usa gafas de eclipse o un visor solar portátil.

Recuerda tomar las debidas precauciones al ver el eclipse solar

Si no se cuenta con gafas para eclipse ni un visor solar portátil, se puede usar un método de observación indirecta, que no implica mirar directamente al Sol. Una forma de hacerlo es usar un proyector estenopeico, que tiene una pequeña abertura (por ejemplo, un agujero en una tarjeta) y proyecta una imagen del Sol sobre una superficie cercana. A su vez, otro asunto relevante es que no se debe ver la imagen proyectada en reflejos bajo ningún motivo.

Fuente: Tribuna