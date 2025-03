Cuauhtémoc Blanco se salva del desafuero; Sección Instructora pospone análisis del caso

Ciudad de México.- La Sección Instructora de la Cámara de Diputados decidió la tarde de este jueves no dar curso a la solicitud de desafuero en contra del legislador Cuauhtémoc Blanco, quien es señalado por la Fiscalía General del Estado de Morelos en una carpeta de investigación por su presunta responsabilidad en un intento de abuso cometido cuando se desempeñaba como gobernador de dicha entidad.

Durante la sesión, la mayoría de los integrantes de la Sección Instructora votaron en contra de admitir la solicitud presentada el 6 de febrero de 2025 por la FGE de Morelos, que en ese momento estaba bajo la dirección de Uriel Carmona Gándara. Como consecuencia, la Cámara de Diputados determinó no avanzar y pospuso el análisis del caso, algo que causó reacciones encontradas en redes sociales.

En la votación, los diputados Hugo Eric Flores Hernández y Belinda Quiroz, de Morena, así como Raúl Bolaños-Cacho Cué, del PVEM, se manifestaron en contra de la procedencia del desafuero. Por su parte, el diputado del PAN, Germán Martínez, fue el único que votó a favor de que el caso fuera admitido y analizado. Tras la sesión, Martínez criticó la decisión y exigió que el caso de Cuauhtémoc Blanco no quedara impune.

Yo fui derrotado en admitir el asunto, el día de hoy. Yo no me presto a impunidades, vengo aquí no a culpabilizar a nadie, pero sí a revisar completamente los expedientes sin andar arrastrando los pies", declaró el legislador panista al término de la reunión.