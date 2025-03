Padres de familias colapsan Lomas de Plateros y Periférico por maltrato a estudiantes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un auténtico caos se ha registrado la mañana de este jueves sobre la avenida Lomas de Plateros, en la alcaldía Álvaro Obregón, debido a la presencia de padres de familia de una escuela primaria de la zona, quienes decidieron salir a manifestarse debido a que presuntamente en el centro educativo maltratan a los alumnos, razón por la cual la circulación con dirección hacia periférico se ha visto gravemente afectada.

Los padres de familia bloquean avenida lomas de Plateros, en Álvaro Obregón, y exigen el diálogo con las autoridades educativas de la Ciudad de México, razón por la cual decidieron bloquear esta vialidad con dirección a la zona de Periférico, esto a la altura de la Colonia Molino de Rosas. Denuncian supuestos maltratos de profesores y autoridades de una escuela primaria hacia sus alumnos.

Este bloqueo generó una fuerte afectación a la movilidad en la zona y muchos automovilistas se quedaron varados cuando se dirigían a la zona de periférico. Eso también provocó una fuerte movilización de los servicios de emergencia de la Ciudad de México, por lo cual elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de tránsito realizaron los cortes a la circulación correspondiente para evitar mayores afectaciones.

Bloqueo en Lomas de Plateros, foto: especial

Las consignas de los manifestantes son bastante claras y exigen un diálogo directo con las autoridades educativas, así como la destitución inmediata de la coordinadora de la zona. Asimismo, también denuncian los malos tratos de los profesores en contra de sus hijos. Los cuales presuntamente ya han denunciado en reiteradas ocasiones, pero han sido ignorados por la dirección de la escuela.

De esta manera, los padres de familia afectados aseguraron que no tuvieran otra opción para ser escuchados más que salir a las calles a protestar. Asimismo, denunciaron que las autoridades no han atendido sus demandas por varios días, por lo cual permanecerán con esta ola de manifestaciones hasta que puedan ser escuchados, por lo cual no descartan cerrar otras vialidades e incluso periférico para que puedan ser atendidos.

