Rogelio Ramírez de la O renuncia a Secretaría de Hacienda; ahora estará Edgar Amador

Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum, presidenta de México, confirmó que Rogelio Ramírez de la O, quien hasta el momento fungía como el secretario de Hacienda y Crédito Público, no pertenecerá más a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ahora su puesto será ser su asesor económico internacional, mientras que Edgar Amador Zamora será secretario de Hacienda y Crédito Público.

"El día de hoy quiero anunciarles que al doctor Rogelio Ramírez de la O le he pedido que me ayuda con una tarea muy especial, como asesor económico en asuntos internacionales, es una tarea fundamental, particularmente por la relación que tenemos con Estados Unidos", comentó a través de un video Sheinbaum, quien también añadió que cuando le pidió a Ramírez que le ayudara con ese puesto, le dijo que estaba bien pero la acompañaría hasta diciembre, aunque finalmente se quedó hasta enero.

A través de redes sociales se viralizó un video donde Claudia Sheinbaum confirmaba la renuncia

Asimismo, la dirigente del país contó que ahora entrará entrará en el puesto que dejó de la O, el maestro Edgar Amador Zamora y añadió un poco de su experiencia, dijo que es economista por parte de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tiene una maestría de economía por el Colegio de México, ha sido asesor y ha trabajado en diversas instituciones financieras, tanto nacional como internacionales.

"Para mí es un orgullo haber sido invitado para estar al frente de Secretaría de Hacienda por la primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a partir de del 1 de octubre del año pasado. Lo hice con dedicación y la mejor voluntad durante el tiempo que me fue posible. Son mis compromisos familiares fuera del país los que me llevan a esa fecha, situación que he comentado con la presidenta", mencionó Ramírez de la O.

Por otra parte, Amador Zamora, compartió solo unas breves palabras al final del video donde aparecen juntos tanto Ramírez, Sheinbaum Pardo y el antes mencionado, quien señaló que está comprometido con la estabilidad financiera con el fin de que la economía del país crezca sobre bases sólidas y así se cumplen los objetivos de la cuarta transformación bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Fuente: Tribuna