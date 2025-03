Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex: Estos autos 'descansan' HOY 8 de marzo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Llegó el fin de semana y con ello muchas personas buscan salir de sus hogares y tener algún tipo de aventura en otro sitio y para ello utilizan su vehículo, sin embargo, deben de estar atentos al programa Hoy No Circula Sabatino que aplica tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México para este sábado 8 de marzo, ya que podrían infringir la ley y ser acreedores a una multa o que su vehículo termine en el corralón.

El programa Hoy No Circula Sabatino aplica de manera normal para este 8 de marzo en la zona metropolitana del valle de México, lo anterior de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Este programa inició en 2008 y tiene el objetivo de mantener en niveles bajos, la emisión de combustibles fósiles. De esta manera, se reducirán los niveles de contaminación ambiental en la zona centro del país.

Así aplica el hoy no circula sabatino

Para este sábado 8 de marzo se aplicará el programa Hoy No Circula Sabatino de la siguiente manera, los vehículos que no podrán circular en la capital de la República son los que tengan Holograma 1 y cuyo último dígito de placa sea par, es decir, 2,4, 6 y 8. Cabe señalar que los vehículos que tampoco podrán circular son aquellos que tengan holograma 2 y los que tengan placas foráneas, sin importar el número de este documento.

Hoy No Circula Sabatino en CDMX, foto: especial

El programa Hoy No Circula sabatino inicia a partir de las 5:00 y termina hasta las 22:00 horas de este 8 de marzo. Solamente algunos vehículos estarán exentos de la aplicación de esta iniciativa y se trata de aquellos que sean eléctricos o híbridos, así como los que tengan holograma 0 y 00. Este programa se aplica en las 16 alcaldías de la capital, así como en 18 municipios del estado de México.

El Hoy No Circula Sabatino no se maneja igual que como funciona el programa entre semana, ya que en este día depende del holograma y la terminación de las placas para determinar el vehículo que podrá o no circular en la capital. Cabe señalar que el único día en el cual no aplica el programa hoy no circula es el domingo, donde todos los vehículos quedan excluidos de algún tipo de restricción y pueden circular de manera libre en calle de la capital.

Fuente: Tribuna