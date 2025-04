Andrés Roemer: Extraditan de Israel a México al ejecutivo de TV Azteca acusado de violación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico exdiplomático, Andrés Roemer, recibió una de las peores noticias que había estado evitando, y es que será extraditado, por lo cual las autoridades de Israel lo subirán a un avión y lo mandaran hasta México, donde será detenido y posiblemente llevado a prisión, después de que el ejecutivo de TV Azteca haya estado seis años prófugo de la justicia, por ser acusado de violación.

En 2019 la vida del ejecutivo y escritor, Andrés, se vio envuelta en el escándalo y de exhibir sus lujos, a su esposa y demás, desapareció y apareció en Israel, después de que la bailarina y actriz, Itze Shanaas, decidió hablar y afirmó que el también diplomático mexicano la acosó sexualmente dentro de su hogar, tras afirmarle que era una reunión de trabajo para la empresa del Ajusco, a lo cual se le fueron sumando varias mujeres más, como la reconocida actriz, Marta Cristiana, sumando al menos 60 acusaciones por distintos tipos de violencia sexual y de genero, de mujeres que pidieron anonimato

Como era de esperarse, desde tierras extranjeras, Roemer movió a su equipo legal y ha tratado de conseguir un amparo para no ser detenido en caso de regresar a México y llevar su proceso en libertad, pero hace unas semanas, Julio Veredín Sena Velázquez, entonces titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo en Materia Penal, declaró que esta solicitud le fue negada. Mientras que un Tribunal de Israel determinó Roemer es extraditable, lo cual significa que ya puede ser llevado de Israel hacía la justicia en México.

Ahora, este jueves 10 de abril, después de dos años en que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pidiera su extradición ante las cinco órdenes de aprehensión en su contra, oficialmente el Tribunal Supremo de Israel determinó que el colega de Ricardo Salinas Pliego sea extraditado a México para enfrentar delitos de abuso sexual y violación en su contra de manera inmediata, y una vez se encuentre en su país de origen, será encarcelado para llevar su proceso tras las rejas.

Cabe mencionar que Roemer sigue alegando que es completamente inocente, ha pedido que a las presuntas víctimas se les someta al polígrafo y ha declarado que aunque no es perfecto, merece ser tratado con justicia: "No soy ningún santo, no soy ninguna persona perfecta, asumo muchas responsabilidades, no soy una víctima ni mucho menos, pero si he padecido muchas cosas inmerecidas, cien por ciento soy inocente, pero no quiero que quede la menor duda de que no es mi palabra contra la de otra persona".

Fuente: Tribuna del Yaqui