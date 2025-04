Así respondió Sheinbaum a amenaza de aranceles de Trump por falta de pago de agua

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este jueves a las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien acusó a México de incumplir con sus obligaciones en materia de agua establecidas en el Tratado de 1944. Trump afirmó que el país arrastra una deuda hídrica de 1.3 millones de acres-pie con el Estado de Texas, situación que calificó como una violación al acuerdo bilateral y que, según dijo, ha afectado gravemente a los agricultores de la región.

En conferencia de prensa, Sheinbaum reconoció la complejidad del tema, pero aseguró que su administración ya ha tomado cartas en el asunto. "El día de ayer enviamos una propuesta integral al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, con medidas inmediatas para garantizar el cumplimiento del Tratado de 1944", afirmó la mandataria. Agregó que en los últimos 3 años el norte de México ha experimentado una sequía severa, lo que ha limitado la disponibilidad de agua.

Aunque aclaró que el país ha seguido entregando volúmenes en la medida de lo posible. La presidenta subrayó que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) continúa trabajando activamente para encontrar soluciones viables para ambas naciones. También informó que instruyó a los titulares de Relaciones Exteriores, Agricultura y Medio Ambiente para que mantengan una comunicación directa con sus contrapartes estadounidenses, con el fin de evitar una escalada en el conflicto.

Por su parte, Trump amenazó con intensificar las medidas económicas contra México si no se resuelve el adeudo. Dijo que ya suspendió el envío de agua a la ciudad de Tijuana desde marzo, y no lo reanudará hasta que se garantice el cumplimiento del tratado. Incluso mencionó que una empresa azucarera tuvo que cerrar en 2024 por la falta del recurso.

Me aseguraré de que México no viole nuestros Tratados y no perjudique a nuestros agricultores texanos. Seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, tal vez incluso sanciones, hasta que México cumpla con el Tratado", advirtió Trump.