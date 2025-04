"No creerse muy muy": Sheinbaum responde a halagos de Fran Drescher, actriz de 'La Niñera'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que la actriz Fran Drescher, mejor conocida como La Niñera, se reuniera con Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, se hizo un revuelo porque la directora de cine manifestó su deseo de conocer personalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum y no solo eso porque aseguró que comparte muchos puntos de vista con la mandataria, lo cual despertó su admiración y ganas de trabajar en algún proyecto con la política.

Además, Moctezuma compartió a través de su cuenta de X (antes Twitter) algunas palabras relacionadas con la admiración que tiene Drescher por Sheinbaum: "Me expresó que comparte muchos puntos de vista en común con nuestra primera presidenta Claudia Sheinbaum, a quién desea conocer personalmente para expresarle su admiración, e interés en trabajar conjuntamente en temas de la mujer y ambientales, entre otros".

Aunque el tema no quedó en el olvido, porque durante la tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional de este viernes 11 de abril, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada por los medios de comunicación sobre su opinión acerca del tema. Es así que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México agradeció el gesto pero dejó en claro que no hay que "no hay creerse el muy muy", pues eso ayuda para nada.

"Pues primero agradecer ¿no?, porque siempre hay que agradecer, y segundo pues no creerse el muy muy por que no ayuda en nada", afirmó la egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, también mencionó que es más importante el punto de vista colectivo: “Aquí lo importante es que hay pueblo, mucho pueblo y eso es lo que da la fuerza. No es la presidenta, es este movimiento de transformación que no sólo ha sido importante en el país, sino que es reconocido en el mundo entero. Es el pueblo de México quien da la fuerza y hay que estar muy orgullosos”.

Fran Drescher se reunió con el embajador de México en Estados Unidos

Finalmente, es relevante mencionar que la famosa actualmente es la presidenta de SAG-AFTRA (Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión), conocida también por ser una activista en las áreas de salud, medio ambiente y de defensa de derechos laborales, así como por fundar la organización Cancer Schmancer, centrada en la detección temprana del cáncer y en la concientización sobre la salud.

