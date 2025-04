Querétaro prohíbe eventos con apología al crimen organizado en nuevo acuerdo estatal

Querétaro, México.- Para prohibir eventos públicos y privados que promuevan la apología al crimen organizado, el Gobierno de Querétaro, junto a los 18 municipios del estado firmaron un acuerdo en conjunto, decisión que derivó en la cancelación de presentaciones de agrupaciones como Los Alegres del Barranco tras la serie de espectáculos por grupos que interpretan narcocorridos en los que ‘alaban’ las actividades criminales de los grupos delictivos en México.

Carlos Alberto Alcaraz Gutiérrez, secretario general del Gobierno del estado, destacó que no se permitirá la presentación de artistas o eventos que promuevan la apología del delito, sobre todo, ante la presencia de intérpretes de corridos tumbados y otros géneros en diversos eventos sociales.

Aquellos comportamientos que no sumen a la paz, a la tranquilidad, no se van a llevar a cabo. Ya está muy claro que en Querétaro no se volverán a presentar elencos como estos”, apuntó.