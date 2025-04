Apología del delito: En estas zonas de México, autoridades pretenden prohibir narcocorridos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Al menos en cuatro estados del país, las autoridades propusieron iniciativas para prohibir y sancionar a los artistas que hagan apología del delito, luego de la controversia generada por la proyección de imágenes del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en Zapopan Jalisco durante una presentación de Los Alegres del Barranco en el auditorio Telmex.

Según información de El Universal, las autoridades de estas entidades federativas han aclarado que no se trata de limitar la libertad de expresión, sino en proteger a las nuevas generaciones de normalizar estos actos delictivos. El gobernador de Jalisco Pablo Lemus hizo el llamado a legislar en todos los niveles de gobierno para prohibir cualquier tipo de manifestación a grupos o acciones criminales.

Entremos en una legislación tanto federal, estatal y municipal para prohibir este tipo de narcocorridos y de apología del delito; claro que es posible prohibirlos y todos tenemos que hacer nuestra parte, y yo voy a ser la que me toca desde el gobierno del estado", manifestó.

Pero no solo en ese estado causó polémica la presentación de Los Alegres del Barranco, pues poco después en la Feria del Caballo en Texcoco el cantante Luis R Conríquez aceptó no cantar corridos y esto enfureció a los asistentes, quienes ocasionaron destrozos cuando anunciaron que el intérprete no cantaría narcocorridos.

Causan disturbios asistentes a presentación de Luis R Conríquez al no cantar narcocorridos

Estados legislan prohibición

En la Ciudad del México la diputada del PAN Laura Álvarez señalo que para evitar la propagación de la glorificación del crimen organizado legislar para que se prohiban narco series y narcocorridos. Asimismo pidió a la Fiscalía General de la República, Secretaría de protección y seguridad ciudadana y la guardia nacional aplicar el artículo 208 del código penal federal referente a la apología del delito que establece penas de uno a seis años de prisión a quien lo cometa.

En el estado de Michoacán, el secretario de gobierno Carlos López Piña indicó que se ha presentado una iniciativa para suspender o cancelar cualquier evento donde se haga referencia al delito. "La apología del delito se puede caracterizar con varios temas, ya sea en un concierto o en una pelea de gallos, en una corrida de toros. Inclusive tiene que ver con el reparto de despensas, electrodomésticos o juguetes no lo vamos a permitir”, expresó.

En los municipios de Metepec, Jupilco y Texcoco del Estado de México, las autoridades que encabezan estas localidades podrían recibir sanciones de hasta seis meses de prisión en caso de permitirles a los artistas contratados para diversos eventos hacer apología del delito.

Las entidades que ya han implementado sanciones para evitar la difusión de canciones en apoyo al crimen organizado o consumir sustancias ilegales han sido Nayarit, Baja California, Chihuahua, Quintana Roo, Jalisco, Querétaro y Guanajuato. En el caso de Chihuahua se aplican multas hasta de 901 mil 131 pesos de acuerdo al recinto y la cantidad de asistentes.

Sheinbaum no busca prohibir los narcocorridos

Por su parte, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que su gobierno no busca prohibir ningún género musical sino incentivar a crear música con otro contenido alejado de la violencia: "No, yo estoy en contra de prohibir, de censurar. Más bien es promover otros contenidos por eso estamos haciendo el concurso de ‘México Canta’, que va a ayudar mucho", comentó.

Más allá de condenar el hecho abrió el debate sobre el tema y discutir algo que anteriormente era normalizado; aunque condenó el hecho del pasado domingo en el Estado de México: "En el caso de Texcoco, obviamente condenar lo que ocurrió. Esta violencia que se generó después de que un grupo se negó a cantar una serie de corridos, canciones", señaló la presidenta.

