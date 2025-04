Sheinbaum rechaza prohibir narcocorridos en México: La sociedad debe dejarlos atrás, dice

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX). Este miércoles 16 de abril, la mandataria fue cuestionada sobre la polémica que ha surgido respecto a los narcocorridos en el país y su prohibición; esto fue lo que declaró.

Ante los medios de comunicación reunidos este miércoles, Sheinbaum Pardo afirmó que no está a favor de prohibir los narcocorridos en la República Mexicana, y consideró que debe ser la sociedad quien deje de consumir este tipo de música. Cabe apuntar que los llamados 'narcocorridos' son un subgénero musical de origen mexicano de carácter popular que tiene sus raíces en el romance español.? Se trata de una variación del corrido mexicano que ha alcanzado gran popularidad en los últimos años.

Tras ser cuestionada sobre las recientes restricciones a los corridos bélicos o que enaltecen a líderes del crimen organizado en estados como Michoacán y la Ciudad de México (CDMX), la jefa del Ejecutivo Federal mexicano aseguró que no cree en las prohibiciones como solución definitiva y prefirió apostar por la educación como herramienta de transformación cultural en todo México: "Yo no soy partidaria de las prohibiciones".

Diferentes gobiernos estatales están promoviendo la prohibición de narcocorridos en espacios públicos. Foto: Facebook

En este caso, hay otros que me parecen que son importantes como el caso de los dulces en las escuelas que ahora no se permite porque es un tema de salud pública, en este caso, esta forma de establecer letras en la música es un fenómeno que ocurre", declaró la presidenta.

Sheinbaum enfatizó que la decisión de no promover narcocorridos en espacios públicos es válida a nivel local, pero recalcó que no se puede impedir que las personas los escuchen en privado: "No es que prohíban que alguien en su casa los escuche, sino que no se promuevan en espacios públicos los municipios que han decidido hacerlo".

La miembro fundadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) declaró que ella apostaría, mejor por "educación, la formación, y que la propia sociedad vaya haciendo a un lado estos contenidos musicales". No obstante, no negó que estos promovieran conductas cuestionables y hasta delictivas: "Claro que se llega a extremos que son delitos como ocurrió en un evento en donde salió un video de un narcotraficante como si fuera algo bueno".

Las declaraciones de la presidenta surgen tras una serie de medidas en contra de la difusión de narcocorridos y corridos bélicos en espacios públicos. En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que esta semana se publicará un documento oficial para prohibir espectáculos que promuevan la apología del delito y la violencia. Por su parte, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, informó que se limitará el uso de canciones con mensajes bélicos en eventos institucionales, impulsando una alternativa cultural: los "corridos sin violencia".

