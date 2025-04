Alcalde de Matamoros niega ser detenido en EU; lo vincularon a hombre arrestado con droga

Matamoros, Tamaulipas.- El alcalde de Matamoros Tamaulipas José Alberto Granados Fávila, negó haber sido detenido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y aclaró solo fue una revisión rutinaria para ingresar a la Estados Unidos. El edil desmintió las versiones de haber sido retenido para una investigación por narcotráfico.

También desmintió que le hayan cancelado la visa por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al cruzar por el puente de Brownsville y señaló solamente este acontecimiento hizo más ruido debido a su posición como alcalde y dijo que pudieron haberle tomado una foto durante este momento, pero de ahí trascendió todo.

Según información retomada por Infobae, el alcalde fue cuestionado durante el interrogatorio sobre su relación con Edgar Alejandro 'V', un empresario detenido con 8 kilos 800 gramos de cocaína en Brownsville, Texas el pasado 27 de enero del presente año.

De acuerdo con la DEA, el sujeto fue capturado cuando trababa de pasar por tercera vez un cargamento de droga por ese punto fronterizo. Edgar Alejandro también participó en actos políticos de Morena y de la campaña a la alcaldía de Alberto Granados Favila.

Les informo que no tengo ningún tipo de relación familiar o laboral, no es funcionario público o proveedor de algún servicio de mi gobierno. No tengo nada que ocultar; así como tengo fotos con él; tengo fotografías con miles de ciudadanos que día a día saludo cuando recorro las calles y colonias de Matamoros; fotografías a las que nunca me he negado y nunca lo haré”, enfatizó el alcalde.