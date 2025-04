Hoy No Circula: Conoce los autos que no podrán transitar en México este 3 de abril 2025

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Esta próximo jueves 3 de abril la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), difundió que se activa la fase 1 de la Contingencia Ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), esto debido a que se registraron niveles de ozono que son más altos de lo normal. Es así que para tomar las debidas precauciones anunciaron a través de redes sociales que se activa el Doble Hoy No Circula para mañana jueves 2 de abril.

Es relevante recordar que no hay que exponerse en los horarios con mayor contaminación, esto entre las 13:00 y 19:00 horas, con mayor énfasis aquella parte de la población que es más vulnerable, tal es el caso de infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. De hecho, hay que evitar suspender cualquier actividad al aire libre de 13:00 horas a las 19:00 horas.

Debido a lo anterior habrá ciertas restricciones en la circulación en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas, por lo que las unidades que no podrán circular son los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, los que tienen holograma 1, del cual su último dígito numérico sea 2, 3, 4, 6, 8 y 0. Además, de los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

A continuación también todas las unidades que no tengan holograma de verificación, por ejemplo, aquellos que son muy antiguos, nuevos, los de turistas, ya sea aquellos que provienen del país vecino e inclusive placas foráneas se les aplicará la misma sanción que los vehículos que portan holograma 2. De igual forma en estos casos se solicita que no sean usadas las unidades de reparto de gas que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

Finalmente, los de carga local o federal no podrán transitar entre las 6:00 y las 10:00 horas, salvo los que estén dentro del programa de Autorregulación de la Ciudad de México y Estado de México. A su vez, los taxis con holograma de verificación 00, 0, 1 y 2 se les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas. Ante todo, es necesario tener presente que en caso de que se suspenda la Contingencia Ambiental, el Hoy No Circula continuaría con normalidad este jueves 3 de abril: Holograma 1 con engomado verde y terminación de placas 1 y 2 y holograma 2 con engomado verde y terminación de placas 1 y 2.

