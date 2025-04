Comparta este artículo

Ciudad de México, México.- El 4/20 ha llegado, y como cada 20 de abril es conmemorado el Día Mundial de la Marihuana por miles de personas a nivel mundial; la legislación pasada en México buscó legalizar el uso lúdico de la cannabis, sin embargo, hasta el momento no se ha concretado.

Dicha iniciativa para legalizar la marihuana se encuentra pausada en el Senado de la República desde la LXV Legislatura (2021-2024), cuando el dictamen se trabó a la hora de discutir la creación de un Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, así como para establecer la edad mínima para el consumo de la sustancia.

La legalización de la marihuana en México: una iniciativa que sigue estando lejos de concretarse

Por su parte, Julio Zenil, director del ‘Encuentro Cannábico Evoluciona’, informó que la próxima Elección Judicial, que será el próximo domingo 1 de junio, complicaría más una posible legalización de la marihuana, debido a que considera que las sentencias en la Suprema Corte se darán por una ideología.

Cabe recordar que, en el 2023, los organizadores del Encuentro, consideraron que México no regulará el uso de la cannabis hasta que los Estados Unidos lo realicen a nivel federal; el presidente estadounidense Donald Trump se mostró a favor de legalizar la marihuana en estados como Florida durante su campaña presidencial, sin embargo, hasta el momento no se ha emitido una orden ejecutiva en el tema.

Además, en marzo del 2021, la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados avaló con 316 votos a favor y 129 en contra, una iniciativa que buscaba legalizar el uso recreativo de la marihuana, luego pasó al Senado, y previamente, en el 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró inconstitucional la prohibición del consumo lúdico de la cannabis.

Esta iniciativa establecía que se permitía el consumo lúdico de la marihuana, siempre y cuando, no fuera consumida delante de menores de edad; las personas podían portar entre 5 y 28 gramos de hierba, además de que estaba permitido el cultivo de hasta cuatro plantas, sin embargo, fumar marihuana únicamente sería permitido en el domicilio de las personas.

En el mes de enero del 2025, el Pleno de la Corte discutió una sentencia para eliminar la prohibición para sembrar, cultivar y cosechar cannabis con fines no médicos, no obstante, esta iniciativa no tuvo los votos suficientes; dicha sentencia obligó al Poder Legislativo a aprobar la legalización de la siembra, cosecha y cultivo con fines lúdicos.

Por otro lado, el Movimiento Cannábico Mexicano anunció que realizarán una marcha a favor de la legalización de la marihuana, el próximo sábado 3 de mayo en la Ciudad de México y otras ciudades, como Tijuana, Guadalajara, San Luis Potosí, Monterrey, León y Cholula; de igual manera, anunció que desde este domingo 20 de abril hasta el martes 3 de mayo se hará la llamada Temporada Cannábica 2025.

Fuente: Tribuna