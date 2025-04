Además de ayudar a bajar de peso, ¿Qué usos o beneficios puede tener el té de guayaba?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde la antigüedad el uso de infusiones se ha visto utilizado por diversas culturas como un medio medicinal para la ayuda de diversos padecimientos, se relata que la tradición de su uso inició en la antigua China entre los años 1500 y 1046 a.C. y a lo largo de los años esta tradición fue llevada a demás países de Asia y Europa; el uso del té en América se dio alrededor del año 1700 con la llegada de los colonizadores, principalmente de británicos y holandeses.

Casi la mayoría de las plantas y especies son elegibles para la creación de estas bebidas, esto según las propiedades que contienen, el uso del té de guayaba según estudios, se puede utilizar para un gran numero de síntomas ya que contiene calcio, hierro, magnesio, potasio, vitaminas A, E y D, lo que ayuda a sus características beneficiosas para el cuerpo humano, parte de sus usos en la historia eran para combatir la diarrea, la disentería, así como ayuda para la flora intestinal.

Propiedades del árbol de guayaba

Una de las propiedades que contienen las hojas de guayaba son sus compuestos activos de polifenoles, flavonoides y carotenoides, que según la revista médica Journal of Ethnopharmacology ayudan a reducir los niveles de azúcar en la sangre lo que a su vez ayuda a combatir con la diabetes tipo 2; asimismo en otro estudio realizado por la International Journal of Food Sciences and Nutrition afirman que sus compuestos pueden contribuir con la regulación del metabolismo de la glucosa en el cuerpo.

Por otro lado, como se menciona anteriormente, el uso de esta planta ayuda a la flora intestinal, la razón de esto está en que sus propiedades no dañan la flora intestinal buena, si no que ayuda a la eliminación de bacterias dañinas presentes en el tracto digestivo, así como previene el crecimiento de microorganismos dañinos, por su característica de agente antimicrobiano; otras propiedades que contiene el árbol de guayaba en su utilización de hojas, raíz y corteza son:

Ayuda a aliviar los cólicos menstruales.

Activador del metabolismo.

Ayuda a la eliminación de toxinas.

Regula la absorción de las grasas.

Sirve como antiinflamatorio y antiespasmódico.

Alivia síntomas de gripe, como fiebre, congestión nasal, irritación de garganta y dolor de cabeza.

¿Se pueden combinar las hojas de guayaba?

Una gran mayoría de las plantas y especies que se utilizan para la elaboración de esta bebida se pueden mezclar entre sí, ya que existen diversas combinaciones que agregan beneficios en su uso medicinal; algunas de las posibles mezclas con guayaba son guanábana, canela y jengibre; la primera siendo utilizada como un fuerte anticancerígeno.

Como con la mayoría de infusiones y remedios caseros, antes de utilizarse se recomienda que se acuda a un médico para su opinión profesional; en diversas fuentes de información existen muchas recetas para la realización de esta infusión con hojas de guayaba, una receta simple que se puede seguir es la siguiente:

Ingredientes

4 a 6 hojas de guayaba

1/2 litro de agua

Endulzante (opcional)

Procedimiento

Lavar las hojas de guayaba. Poner el agua a calentar hasta que hierva. Apagar el agua y echar las hojas de guayaba, dejar reposar 10 minutos. Colar el té y servir en una taza. Endulzar (opcional).

