Senado detecta al menos una veintena de candidatos defensores del narco

Ciudad de México, México.- Una veintena de candidatos a jueces con presuntos nexos con el crimen organizado que ahora están realizando campaña tras los fallos presentados durante el proceso de selección, son los que ha detectado el senador Gerardo Fernández Noroña.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, informó que se detectaron al menos veinte candidatos que han defendido narcotraficantes, sin embargo, explicó que por el momento no revelará los nombres de los implicados en dichas acciones.

Con lo anterior, el senador contradijo al Instituto Nacional Electoral (INE), en cuanto a que se tienen que esperar los resultados de la elección judicial para retirar las candidaturas de los juristas que tienen algún antecedente cuestionable, por lo que consideró que no hay motivo para esperar y es preferible tumbar las candidaturas de los perfiles antes de que se celebre la jornada electoral, por lo que acordó con Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política, impugnar la participación de dichos perfiles.

Si se nos fue alguno se corrige, ese es el debate con el INE; el INE dice, ya que se haya hecho la elección; nosotros decimos pero para qué nos esperamos si ya sabemos que hay personas que no son idóneas. Comenté con el presidente de la Junta de Coordinación Política y nosotros sí vamos a impugnar las personas que tenemos ubicadas que desde nuestro punto de vista no son idóneas, no es un asunto de capricho o de veto”, apuntó Fernández Noroña durante una conferencia de prensa.