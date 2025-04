Continúa la Contingencia Ambiental: ¿Habrá Doble Hoy No Circula este viernes 25 de abril?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Ciudad de México (CDMX) y su zona conurbada enfrentan nuevamente un episodio de mala calidad del aire. Por lo anterior, este jueves 24 de abril de 2025, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) confirmó que se mantendrá activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Esto desata la pregunta: ¿Habrá Doble Hoy No Circula este viernes?

De acuerdo con el reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico emitido a las 10:00 horas, las condiciones meteorológicas siguen siendo desfavorables este jueves para la dispersión de contaminantes. La presencia de un sistema de alta presión sobre el centro del país, combinado con cielos despejados, alta radiación solar y vientos débiles, favorece la acumulación de ozono en niveles perjudiciales para la salud.

Durante el día, se espera que la calidad del aire oscile entre "mala" y "muy mala", lo que representa un riesgo especialmente para grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. Por esta razón, las autoridades reiteran el llamado a reducir la exposición al aire libre, evitar actividades físicas intensas al exterior y seguir las recomendaciones de salud.

¿Habrá contingencia ambiental el viernes?

Por ahora, la CAMe no ha confirmado si la contingencia ambiental continuará este viernes 25 de abril de 2025. Las autoridades informarán con base en los niveles de ozono registrados durante la tarde-noche de este jueves. El pronóstico dependerá de las condiciones atmosféricas, por lo que es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales de la CAME.

La calidad del aire en la capital del país ha sido una preocupación constante en primavera, temporada en la que las altas temperaturas y la estabilidad atmosférica provocan un aumento en la concentración de ozono. Las autoridades ambientales evaluarán si hay condiciones para suspender o extender la fase de contingencia en las próximas horas.

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)