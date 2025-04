'Migajera': ¿Qué significa y de dónde salió la palabra más viral en redes sociales?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una expresión que recientemente hatomado mucha popularidad en redes sociales, en especial en TikTok es la palabra 'Migajera', pues miles de usuarios han subido reels hablando respecto al tema, contando sus experiencias en el amor, dando consejos e incluso algunos ejemplos de lo que eso podría significar. Si bien es una palabra que puede llegar a causar disgusto para algunos, pues al escucharla se relaciona rápidamente a las migajas de pan que se les da a las palomas, el pensamiento es bastante acertado ya que a eso hace alusión, pero ¿por qué sucede esto?, ¿es a caso tan malo hacer referencia a alguien o a un mismo con este término?.

¿Qué significa el término?

'Migajera' ha sido utilizada para hacer referencia a las personas que reciben o aceptan pocas muestras de amor, enfocado más que nada en relaciones de pareja, ¿qué tiene esto de malo?, pues en realidad si la persona se siente feliz así, entonces en teoría no estaría mal, por lo que el terminó puede causar disgusto, pero para otras personas que creen que el recibir poco afecto o atención, el tener que pedir detalles a la pareja o interés, es algo que no debería ser.

Con el revuelo del término, los usuarios se han encargado de hacer sus comparaciones con una serie que se popularizó hace algunos años pero que en la actualidad sigue gustando y no pierde su fama; se trata de Sex and the City, estrenada en el año 1998 y con una segunda parte estrenada en el 2021 llamada And Just Like That, pero ¿qué tiene que ver esta serie con el término?, si bien la palabra 'migajera' no se usa dentro de la serie, el personaje principal de Carrie Bradshaw protagonizado por la famosa actriz Sarah Jessica Parker, tendría un comportamiento 'migajero'.

Carrie y Mr. Big, escena icónica de la serie/ Créditos: Internet

En todas las temporadas se muestra la relación de Carrie a lado de icónico personaje Mr. Big, mientras ella acepta migajas de muestras de amor e incluso poco compromiso, esto hasta llegar a un punto en que la relación parece ser intermitente y afectando su estado emocional y la relación con sus amigas ya que el interés del Big hacia ella es poco y solo le muestra lo necesario para que Carrie no se vaya. En la serie se deja ver lo que podría ser un buen ejemplo de una persona migajera, por lo que si te quieres dar una idea, en toda las temporadas se muestra la relación de ambos. Actualmente la palabra no es reconocida por la RAE, por lo que en su mayoría solo se conoce por los jóvenes.

Aunque en teoría esto no tiene nada de malo, algo que si podría llegar a afectar en la persona que solo recibe migajas de amor es en su salud emocional e incluso mental, ya que dependiendo de la persona encontrarse en esa situación podrá hacerlo sentir mal, poco valorado, en incertidumbre, o con sentimientos encontrados, pudiendo ocasionar poca estabilidad e incluso afectando algunas otras áreas de la vida. Ahora ya estás un poco más informado sobre el tema, si escuchas esta palabra en una conversación ya podrás opinar al respecto. Sin duda, con el paso de los años las generaciones van evolucionando en términos, expresiones, emojis y más, por lo que mantenerse constantemente informados es crucial.

Fuente: Tribuna