¿Adiós libertad de expresión? Los cambios en nueva Ley de Telecomunicaciones de Sheinbaum

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El día de hoy viernes 25 de abril, durante 'La Mañanera del Pueblo', la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre las acusaciones hechas hacia la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se aprobó el pasado jueves por Comisiones en el Senado. En ese sentido, se ha dicho que con esta ley se estaría evidenciando que se permitirá al gobierno bloquear información.

En el dictamen conformado por 266 páginas y 283 artículos, presentado la noche del 23 de abril, se establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano autónomo encargado de regular el espectro radioeléctrico y los servicios relacionados, sería removido y sus funciones se traspasarían al Poder Ejecutivo Federal, por medio de la creación de una nueva institución, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que se encargaría de regular, supervisar y promover las políticas publicas de telecomunicaciones. Además de lo anterior, en el dictamen se establecen las siguientes disposiciones.

Sheinbaum en 'La Mañanera del Pueblo' del 25 de abril

Regular el uso del espectro radioeléctrico.

La operación de redes públicas de telecomunicaciones.

El acceso a infraestructura activa y pasiva, así como los recursos orbitales.

La comunicación vía satélite.

Establece nuevas modalidades de concesión.

Creación de un registro de usuarios de telefonía móvil

Uso compartido del espectro.

Y autorización de servicios en contextos específicos.

La ley, que se dice se creó a raíz de los anuncios antiinmigrantes que se difundieron por el gobierno de Estados Unidos en México, es conformada por 283 artículos pero solo se hace referencia a los artículos 201, 202 y 210; se menciona que se regularán las promociones o propagandas que sean provenientes de países extranjeros, asimismo restringe que se intente influir en la política interna, en caso de infligir se podrá ordenar se suspenda la transmisión y se impondrán sanciones.

Por otro lado, la reacción de la población se dio a conocer por medio de redes sociales, en las cuales se hacia mención a la ley de telecomunicaciones calificándola como 'Ley censura', esto apoyado por el artículo 109 del capitulo VIII de las plataformas digitales, "las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia (de Transformación Digital) para el bloqueo temporal de una plataforma digital, en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables".

Por lo anterior, la presidenta mencionó durante su conferencia lo siguiente: "Ese artículo tiene que aclararse para que no demos ningún argumento a la oposición ni a nadie de que lo queremos es censurar a una plataforma digital, como Facebook, YouTube, etcétera, siempre hemos estado en contra de la censura", sostuvo.

¿Cuál fue la reacción de la oposición?

Además de la población, los demás partidos políticos dieron a conocer cuál es su opinión a la mencionada ley. En representación de Morena, el senador Aníbal Ostoa Ortega defendió la ley por la opinión de que los medios de comunicación son "herramientas de manipulación, de intereses ajenos al pueblo y serviles a las élites nacionales e internacionales”.

Pero según miembros del Partido Acción Nacional (PAN), afirman que la reforma tiene preceptos de censura: “Este gobierno lo quiere controlar todo, pasaron de las benditas redes sociales, a si no me gusta la red social, la bajo y la apago. Ya no solo estamos hablando de la posibilidad de buscar controlar e influir en la conversación, sino de censurarla de manera absoluta. Este es el fast track más grande en materia de control sobre la libertad de expresión, que hayan conocido los tiempos modernos”, dijo el diputado Elías Lixa, coordinador panista.

El coordinador priista, Rubén Moreira, mencionó que la creación de la Agencia de Transformación Digital recuerda a la Gestapo alemana; hizo hincapié en que el proyecto de Ley de Telecomunicaciones atenta en contra del derecho y las libertades, como la libre empresa, el derecho a estar informado, la libertad de expresión o la libertad de prensa.

Fuente: Tribuna