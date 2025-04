¿Qué tan bueno es comer pan integral? Consecuencias de consumirlo de forma constante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda, uno de los alimentos que mayormente se consume es el pan integral, pues no solo es delicioso si no que también es bastante versátil, ya que se puede utilizar tanto para preparar una gran variedad de alimentos o tomarlo solo como acompañamiento, o por qué no, comerlo solo. ¿De que está elaborado el pan integral? Aunque se puede encontrar en diferentes sabores, la base siempre será harina de trigo, entre otros ingredientes.

A pesar de que su comercialización y su consumo es bastante habitual, se puede encontrar con una versión que pareciera ser pan integral, sin embargo, no lo es, pues los fabricantes añaden pequeñas cantidades de salvado a la harina, por lo que pierde su calidad y su autentico valor nutricional, el cual entre algunos beneficios que se estima tiene, es que ayuda a controlar la presión arterial. Dicho pan tiene alto porcentaje de almidón, fibra y un bajo contenido en grasa.

Delicioso pan integra/ Créditos: Internet

¿Es realmente beneficioso el consumo de pan integral?

Este alimento aporta vitaminas como lo son la niacina y tiamina, al igual que algunos minerales como hierro, fósforo, magnesio, selenio y zinc, por lo que consumirlo de manera habitual podría ayudar a no padecer desbalances en la dieta. Se recomienda incluirlo lo mayormente posible en las comidas, sin embargo, el consumo excesivo puede ser contraproducente ya que es importante recordar que es alto en calorías y carbohidratos, lo que podría ocasionar un aumento de peso. Pero, ¿cuáles son sus beneficios?

Control de peso.

Salud intestinal.

Menores niveles de colesterol.

Menor concentración de insulina.

Promueve la salud cardiovascular.

Todo eso debido a su porcentaje de fibra. Por lo que su consumo es altamente beneficioso. Todos los alimentos, sin excepción y por más buenos que sean, si se excede su consumo podrían ocasionar problemas, por lo que es importante hacer conciencia de que si bien el pan integral aporta muchísimos beneficios, se debe de comer con responsabilidad y acompañado de una dieta balanceada, en la que se puedan consumir otro tipo de nutrientes, también agregar el suficiente consumo de agua y ejercicio podrían ser grandes aliados en tu nutrición.

Algunas otras recomendaciones

Además de su consumo moderado y consciente, la calidad del pan que consumes es importante, por lo que al momento de comprarlo de ser posible revisa las etiquetas para asegurarte que contenga los cereales integrales correspondiente como ingrediente principal, otra recomendación es evitar la compra de panes que tengan color y que en su mayoría esto podrían contener colorantes, por lo que de ser mejor evitar cómpralo. Sin duda, el pan es una excelente opción que ahora podrás agregar con calma a la alacena.

Fuente: Tribuna