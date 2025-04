Tras críticas por no ir al Vaticano, Sheinbaum muestra VIDEO inédito del Papa Francisco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional. Este viernes 25 de abril de 2025, la mandataria mostró un video inédito del Papa Francisco, quien falleció el pasado lunes 21 tras un derrame cerebral. En el clip, su Santidad habló de la Virgen de Guadalupe.

Como se recordará (y te informamos en TRIBUNA), el pasado jueves, la presidenta de México respondió a las críticas que recibió tras informar que no iría al funeral del Papa Francisco en la Ciudad del Vaticano este sábado 26 de abril. En su lugar, irá la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodriguez. La mandataria señaló que, de haber ido, también habría sido criticada, entonces no era un tema de gran relevancia.

Claudia Sheinbaum mostró video del Papa Francisco. Foto: Facebook

Ahora, este viernes Sheinbaum compartió la grabación que, según explicó, le fue enviada por una persona cercana. En ella, el Papa Francisco expresa su admiración por la devoción de los mexicanos hacia la Virgen morena: "Les voy a poner un video inédito del papa Francisco, me lo envió una persona, a los mexicanos y a las mexicanas. Tenía mis dudas porque tiene una parte religiosa, pero la parte final es muy bonita".

No lo olviden: Recurran a ella”, dice el Papa sobre la Virgen de Guadalupe

En el video, el Papa Francisco recuerda su visita a México y el momento en que pudo contemplar la imagen de la Virgen en la Basílica de Guadalupe: "Se me pasó el tiempo, me tuvieron que sacar, no me di cuenta", relató.

Ustedes, mexicanos, tienen una gran suerte: la señora, la Guadalupana, la madre de Dios por quien se vive. No lo olviden, recurran a ella", expresó el pontífice, quien falleció el pasado 21 de abril a los 88 años de edad.

Agregó que incluso aquellos que no son creyentes en México suelen sentirse identificados con la figura guadalupana: "Me dicen que todos los mexicanos son guadalupanos, incluso los que no creen en Dios. Sigan siendo guadalupanos. Que Dios los bendiga".

El funeral del papa Francisco se realizará este sábado 26 de abril en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, bajo un fuerte operativo de seguridad coordinado por autoridades italianas.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'Mañanera del Pueblo'