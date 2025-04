"México no es piñata de nadie", Claudia Sheinbaum responde a políticos de Estados Unidos

Ciudad de México, México.- Ante las críticas de las que México ha sido objeto por parte de políticos estadounidenses con objetivos electorales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum reaccionó y declaró que ‘México no es piñata de nadie’, durante la ceremonia de arranque del programa de Vivienda para el Bienestar en Campeche.

Hay que decir que en nuestra relación con los Estados Unidos, México no es piñata de nadie. No sé si saben, pero en Estados Unidos el próximo año va a haber elecciones para muchos gobiernos estatales. Entonces, que se dediquen a hablar de su país, que bastantes problemas tienen. Que no utilicen a México para hacer campaña”, dijo la mandataria.