Así huele Kass Quezada: la fragancia Dior que usa 'Quesito' de 'Las Alucines'

Ciudad de México.- Los fans de Kass Quezada, mejor conocida como 'Quesito' por su popular personaje en Las Alucines, no solo están fascinados con su carisma y estilo, sino también con una pregunta que ha comenzado a circular en redes: ¿A que huele Kass Quezada?. Kazz Quezada, se ha convertido en la sensación de las redes sociales por el podcast Las Alucines, junto a Lupita Villalobos, pero también por sus videos virales hablando de su 'skincare' o de sus recetas de bebidas o platillos que puedes recrear de forma fácil.

En esta ocasión queremos hablarte del perfume Dior que usa 'Quesito' y que ya es viral en redes sociales. La razón no sólo es que huele delicioso, sino que también te ayudará a verte y oler como chava, empoderada, preciosa, delgada e 'influencer', cómo dirían Las Alucines. Este perfume no solo refleja su personalidad vibrante y segura, sino que ya se ha convertido en su sello distintivo. Así que si una vez te has preguntado a que huele el encanto de 'Quesito' la respuesta está en una botella con el sello Dior.

Lupita Villalobos y 'Quesito' las 'influencers' del momento.

Este jueves la 'influencer' compartió un 'reel' usando el perfume más icónico del verano, se trata de la fragancia femenina de la firma Dior Adictt, una fragancia intensa, dulce y seductora, con notas de vainilla, jazmín y flor de azahar. Una aroma envolvente que, según sus seguidores ''Huele a Diosa, fiesta y abrazo bonito''. La fragancia no es sólo parte de su rutina diaria, sino también de su identidad cómo figura pública.

¿A qué huele J' Adore Eau de Parfum de Dior?

Este perfume, es uno de los clásicos de Dior y tiene un toque delicioso para mujeres jóvenes, elegantes, y que quieran resaltar una imagen empoderada y al mismo tiempo delicada. Parfum de Dior, es una fragancia florar sofisticada, luminosa y muy femenina, su aroma se construye cómo un ramo exuberante de flores blancas con un fondo afrutado y sensual . Cabe destacar que también tiene un toque de sensualidad con notas aterciopeladas, frescas o afrutadas. Por otro lado este perfume que lleva la 'influencer' pertenece a la colección J' Adore, y tiene un precio de más de 3 mil pesos.

El perfume que se hizo tendencia gracias a la 'influencer' Kass Quezada, tiene un precio de 3 mil 780 pesos en tiendas, aún que es posible encontrarlo en otros sitios en un rango de precios que van de mil 394 a 2 mil 898. Sin embargo existen perfumes dupe con la misma fragancia y a precios más accesibles. Así que si también quieres oler cómo 'Quesito' puedes probar con:

Fruity Jasmine de Dossier en 659 pesos.

en 659 pesos. DIVAIN-063 Similar a J' Adore de Dior, dama en 899 pesos.

Similar a J' Adore de Dior, dama en 899 pesos. ARMAF N NAOMI HOME Club De Nuit de Armaf Eau De Parfum Spary 105 ml/3.6oz para mujer disponible en Amazon por 485 pesos.

