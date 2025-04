Día del Trabajo 2025: ¿Es día de descanso obligatorio?, conoce tus derechos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Qué se conmemora?, Todo empezó a partir de la Revolución Mexicana sin embargo el 1 de mayo tuvo su reconocimiento oficial hasta el año 1923, esto ya que el presidente de ese año, Álvaro Obregón promulgo dicha fecha como Día del Trabajo en México, esto en un inicio no se aplicaba, sin embargo se estableció de manera oficial hasta 1925 gracias al presidente Plutarco Elías calles, todo esto se origino por la lucha para los derechos laborales a los trabajadores y mejores condiciones de trabajo.

En 1913, en México se realizó la primera manifestación por parte de los obreros, y miles de ellos se presentaron con el objetivo de exigir jornadas laborales más justas, que constaran de 8 horas, y ocurrió mientras se encontraba en la presidencia de Victoriano Huerta, suceso que se marcó como la primera conmemoración, Por lo que hoy en la actualidad es un día en el que se invita a reflexionar sobre todos los avances que se han logrado laboralmente.

El jueves 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo, ¿Quiénes tendrán una pausa a sus labores? De primera instancia, quienes no asistirán a clases son los estudiantes de educación básica que abarcan preescolar, primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas como privadas; sin embargo, cabe aclarar que, según especificaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), esto no aplicará como megapuente, ya que el día no se recorrerá para alcanzar el fin de semana, en todo caso, es la escuela quien podría hacer alguna modificación de creerlo necesario y el descanso es tanto para alumnos como para maestros y personal administrativo.

Por otro lado, ¿qué pasa con los trabajadores?. Según la Ley federal del trabajo (LFT), ese día está establecido como día de descanso obligatorio por lo que no tendría que presentarte a laborar, sin embargo, de ser necesario podrían pedirte que vayas a trabajar, por lo que es importante que conozcas tus derechos y sepas que hacer, pues según lo marca el artículo 75, el patrón tiene como obligación acordar con los trabajadores quienes asistirán ese día a laborar.

De ser así y que te toque presentarte a trabajar, tendrás que recibir un pago doble a parte del sueldo, por lo que entones estarías recibiendo un pago triple en tu nomina. Ahora ya conoces tus derechos y podrás aplicarlos si se da el caso. Por otro lado esta es la lista de los días que se encuentran marcados oficialmente como feriados en el presente año 2025.

Días que la Ley Federal del Trabajo establece como feriados

1 de enero: Se celebra el Año Nuevo.

5 de febrero: En conmemoración al aniversario de la Promulgación de la constitución de 1917.

17 de marzo: Natalicio de Benito Juárez.

1 de mayo: Día del trabajo.

16 de septiembre: Día de la independencia de México.

17 de noviembre: Conmemoración de la Revolución Mexicana.

25 de diciembre: Navidad.



Fuente: Tribuna