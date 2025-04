Esta es la conmovedora razón por la que se festeja anualmente el Día del Niño

Comparta este artículo

Ciudad de México.-La infancia es para muchos la etapa más bonita que vivieron en su vida, pues el ser un niño es uno de los momentos más mágico que pudieron pasar, donde apenas están descubriendo el mundo, por lo que todo es nuevo, de igual forma quien no tiene algún primo, sobrino, hijo, hermano pequeño o simplemente trabaja con ellos. Pequeños seres llenos de felicidad, inocencia, carisma, ocurrencias que traen alegría y felicidad a la vida de las personas.

Sin dudarlo es una fase que la mayoría quisiera recordar para toda la vida, e incluso a veces regresar a ella, por lo que en todo el mundo existe una celebración anual para los pequeños, en el cual, escuelas, familias, parques y muchos otros lugres se encargar de hacer ese día tan especial para festejarlos como se merecen, pues en la mayoría de los lugares durante esa fecha es muy probable encontrarse con actividades y regalos para los pequeños.

Celebra su infancia y sus derechos, Feliz Día del Niño/Créditos: Internet

Y aun que la fecha sea distinta en algunos países, en México el Día de del Niño se celebra cada año el 30 de abril, conmemoración que lleva así desde hace algún tiempo. ¿ Qué pasó en esa fecha?, Eglantyne Jebb vio la necesidad que existía de proteger a los niños, todo esta a raíz de las desgarradoras cosas que pudo presenciar durante la Primera Guerra Mundial, resaltando la protección que los infantes debían tener, por lo que en México se aceptó la declaración de los derechos de los niños en el año 1924, por el aquel entonces Presidente Álvaro Obregón y José Vasconcelos, el ministro de educación.

Según se indica la declaración de Ginebra, fue de las bases principales para lo que posteriormente seria la Declaración de los Derechos del Niño, que fue aprobada en el año 1959 durante una asamblea general en la que participaba la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en la cual se estipuló que el 20 de noviembre seria el día universal del niño, sin embargo, cada país es libre de elegir la fecha en la que decida festejarlo, ya que la importancia es recordar sus derechos.

Derechos de los niños

Entonces, el día del niño no solo se trata de celebrar su infancia, si no de tomar consciencia de ellos, por lo que en México, se invita a la reflexión y promover su protección, cuidados y derechos, no solo en el país si no también a nivel mundial, y desde cualquier entorno en el que el niño se encuentre, como la casa y escuela. En mayo del 2024 se reformaron sus derechos en México, por lo que es de gran importancia conocerlos para que los infantes puedan tener la mejor calidad y trato de vida posible.

Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.

Derecho a la Prioridad.

Derecho a la Identidad.

Derecho a vivir en familia.

Derecho a la Igualdad Sustantiva.

Derecho a no ser discriminado.

Derecho a vivir en condiciones de Bienestar y Sano Desarrollo Integral.

Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal.

Derecho a protección de la salud y Seguridad Social.

Derecho a la Inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Derecho a la Educación.

Derecho al descanso y esparcimiento.

Derecho a la Libertad de Expresión y Accesos a la Información.

Derecho de participación.

Derecho de asociación y reunión.

Derecho a la intimidad.

Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso.

Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes.

Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación.

