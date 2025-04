Zedillo confronta a Sheinbaum sobre Fobaproa: "Que hable pero sin calumnias ni falsedades"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El expresidente de México, Ernesto Zedillo, no solo cuestionó como te informamos en Tribuna a la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum Pardo, sobre las obras del tren Maya realizadas por Andrés Manuel López Obrador, sino que también lo hizo con la dura acusación que realizó la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México relacionada con los actos de corrupción entorno al Fobaproa, que ocurrieron durante el sexenio de 1994 al 2000.

De acuerdo con información de Infobae, a través de una carta pública el político señaló que efectivamente ella está en su derecho de hablar sobre el tema, pero eso sí, le pidió que “sin incurrir en falsedades ni calumnias”, pues agregó que debería de pensar en qué haría su persona en caso de enfrentarse al riesgo de quiebra del sistema bancario y con ello a su vez de la economía del país entero.

“La presidenta insiste, y está en su derecho, en el tema del rescate bancario que formó parte de la respuesta a la crisis financiera que tuvo que enfrentar mi gobierno. Que lo haga, pero sin incurrir en falsedades ni calumnias. También pudiera ocuparse en pensar qué haría ella de enfrentar el riesgo de quiebra del sistema bancario y con ello de la economía el país", aseguró el miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El pasado lunes 28 de abril Sheinbaum respondió a Zedillo sobre su reciente entrevista con Nexos

No obstante, Ponce de León, reiteró que confía plenamente en a costa de su popularidad la gobernante tomaría graves decisiones para evitar con esto la quiebra y cumplir la ley que protege los depósitos bancarios. Asimismo, aseguró que es necesario realizar auditorías independientes y profesionales de la destrucción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, los cuales llamó caprichos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Finalmente, el hombre de 73 años no se arrepiente de las decisiones que tomó: “A diferencia de otros instrumentos y empresas estatales, el Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios generó utilidades y no costos al estado mexicano. No me apenó aceptar la jubilación acordada y simultáneamente renunciar a mi pensión como expresidente. En retrospectiva fue una decisión acertada", afirmó.

Fuente: Tribuna