Celebran Sheinbaum y campeones deportivos Clase Nacional de Box en Zócalo capitalino

Ciudad de México.- Este domingo 6 de abril, se efectuó la Clase Nacional de Boxeo 2025 desde el Zócalo de la Ciudad de México, en este evento estuvieron presentes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada y figuras importantes del deporte como los exboxeadores Julio César Chávez, Roberto 'Manos de Piedra' Durán, Óscar de la Hoya y hasta Saúl 'El Canelo' Álvarez.

Ante miles de personas reunidas en la plancha del Zócalo la mandataria mexicana expresó algunas palabras: "Esta clase es un mensaje a todo México y a todo el mundo. En México construimos paz, prosperidad y elegimos siempre ser un país libre, independiente y soberano. Las y los mexicanos tenemos espíritu valiente, libre y de justicia, somos un pueblo solidario y fraterno, no dejamos nunca a nadie atrás. Las y los jóvenes mexicanos dicen: no a la violencia, no a las adicciones”.

Asimismo, el evento que fue totalmente gratuito ocurrió en algunas zonas de México como lo son la ciudad de Tequisquiapan, Querétaro, en Ecatepec, en el Parque Acuático, de Culiacán, Sinaloa, la capital de Yucatán, así como también se sumó el gobierno de Sonora, que de hecho hace unos días anunció el gobernador Alfonso Durazo que el pueblo sonorense formaría parte de esta estrategia impulsada por Sheinbaum Pardo.

Así se vio la Plaza Bicentenario este domingo

Por otra parte, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México resaltó la importancia de incentivar este tipo de actividades en el país:" Aquí la Ciudad de México se levanta con mucha alegría, igual que todas las plazas de nuestro país, con todos los grandes, los mejores boxeadores de México y del mundo", afirmó la política de Morena mientras aseguraba que el deporte hace a las persona más valientes, libres y sanos.

Finalmente, cada uno de los boxeadores mencionados se dedicó a una sección de la clase de box, además todos los participantes realizaron ejercicios de calentamiento antes de comenzar con los rounds presentados por cada uno de los campeones. A su vez, la clase fue dirigida por algunos instructores como Marco Antonio Barrera, exboxeador profesional mexicano, quien se desempeñó en el rol de capitán de instructores, al lado de José Luis Bueno, David Picasso y Marilyn Badillo, integrante del Consejo Mundial de Boxeo WBC.

Fuente: Tribuna