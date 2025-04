Morena propone cárcel por glorificar corridos, series y películas que promuevan violencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El diputado Arturo Ávila Anaya, integrante de Morena, anunció la presentación de una iniciativa que busca modificar el artículo 208 del Código Penal Federal para realizar sanciones penales a quienes promuevan y hasta justifiquen conductas delictivas provenientes de corridos, música en general, series, videojuegos y hasta películas. Además, añadió el funcionario que la reforma tiene como objetivo evitar en cualquier ámbito la normalización de la violencia.

Asimismo, Ávila Anaya a través de una conferencia de prensa dio a conocer ciertos detalles de su propuesta: "Estaré realizando una iniciativa de ley que lo que pretende es realizar una adición al artículo 208 del Código Penal Federal. Esta buscando proteger el derecho a la libertad de expresión, pero también proteger a los sectores vulnerables", afirmó el político frente a medios de comunicación.

Además, resaltó que es una adición porque actualmente la ley contempla temas que tipifican conductas delictivas con la apología de delito. Por otra parte, dicho artículo consiste en que toda persona que provoque públicamente a comer cualquier delito, o haga la apología (hablar en defensa) de éste o de algún vicio, se le aplicarán de diez a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad, esto si el delito no se consuma. En caso contrario se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito.

Los Alegres del Barranco, grupo que proyectó fotos de 'El Mencho' en el Auditorio Telmex

De igual forma la propuesta se encuentra relacionada con las medidas para acabar con la violencia en el país que ha ido implementando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Ante todo, el diputado aseguró que la iniciativa cuenta con el respaldo del coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila. Sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota la mandataria no ha expuesto su opinión con respecto al tema.

Finalmente, el miembro de Morena previamente afirmó que esa iniciativa sería expuesta este mismo día, sin embargo, de acuerdo con información de Infobae, esa no fue la situación porque no fue incorporada en la gaceta parlamentaria, ni presentada en tribuna, por lo que su registro formal permanece pendiente. No obstante, se espera que en los próximos sesiones surja el tema y sea expuesto ante el grupo parlamentario de Morena.

Fuente: Tribuna