Bancos estadounidenses suspenden cuentas de Mariana del Pilar y a su esposo Carlos Torres

Ciudad de México, México.- Luego de que el gobierno de Estados Unidos cancelara la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su esposo, Carlos Torres, los bancos Wells Fargo y Bank of America cancelaron las cuentas de ambos por sospechar que el dinero depositado proviene de actividades ilegales.

Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer que no existe una notificación oficial por parte del gobierno estadounidense y la única fuente hasta el momento ha sido una publicación realizada por los afectados. Sin embargo, la embajada norteamericana se limitó a recordar que la ley estadounidense impide divulgar detalles sobre los casos individuales de visado.

Por otro lado, la declaración oficial sobre este caso provino de un vocero de la embajada de Estados Unidos en México a través de una breve aclaración difundida a medios, donde señaló que los registros de visado están protegidos por leyes estadounidenses, impidiendo dar información sobre casos específicos.

Los registros de visados son confidenciales según la legislación estadounidense; por lo tanto, no podemos hablar de los detalles de los casos individuales de visados”, afirmó el portavoz en una aclaración para medios locales.

No obstante, la embajada no confirmó ni negó la cancelación de los visados de la mandataria o su esposo, limitándose a enfatizar que no es posible divulgar ningún dato. Por ello, desde el Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum confirmó que se solicitará una explicación al gobierno de Estados Unidos por las vías diplomáticas correspondientes y no emitirán postura hasta que se cuente con una notificación formalizada.

Marina del Pilar Ávila y Carlos Torres informaron del asunto mediante sus cuentas de redes sociales, donde Torres indicó que fue notificado por autoridades consulares de Estados Unidos sobre la revocación de su visa de no inmigrante, considerándola una medida que como ocurre con muchas personas en contextos similares, responde a disposiciones internas del Departamento de Estado.

Por su parte, la gobernadora de Baja California añadió que poco tiempo después recibió una notificación similar y aseguró sentirse segura y confiada en que la situación se aclararía satisfactoriamente para ambos. No obstante, el grupo del conservador Acción Nacional en el Senado indicó mediante un comunicado que la ciudadanía de Baja California y de todo México merece saber las razones de esta decisión y cómo podría afectar su desempeño como gobernadora.

