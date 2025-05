¿Qué influye más en tu esperanza de vida, la genética o tus hábitos diarios?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La genética juega un papel muy importante en la longevidad. Estudios han demostrado que entre un 20% y un 30% de nuestra esperanza de vida puede estar determinado por los genes. por ejemplo, tener antecedentes familiares de enfermedades cardíacas, diabetes o ciertos tipos de cáncer puede aumentar el riesgo de padecerlas. Del mismo modo, algunas personas heredan genes que favorecen una vida más larga y saludable.

Sin embargo, la genética no es una sentencia definitiva. Muchos expertos coinciden en que, aunque nuestros genes nos predispongan a ciertas condiciones, son los factores externos los que suelen activar o silenciar esos riesgos. Los hábitos diarios como la alimentación, la actividad física, el sueño y el manejo del estrés, tienen un impacto profundo en la salud y la longevidad. Un estudio encontró que las personas que siguen cinco hábitos saludables (dieta equilibrada, ejercicio regular, no fumar, consumo moderado de alcohol y peso saludable) pueden vivir hasta 14 años más que quienes no siguen ninguno.

Estilo de vida saludable

La ciencia actual indica que, si bien la genética establece la base, son nuestros hábitos diarios los que suelen tener un peso mayor en la esperanza de vida. En otras palabras: no podemos cambiar nuestros genes, pero sí podemos elegir cómo vivir para reducir riesgos y mejorar la calidad y cantidad de nuestros años. A pesar de que algunas personas puedan haber heredado genes excepcionales, no hay garantía de vivir una vida larga y saludable sin el apoyo de buenos hábitos de vida.

Los genes juegan un papel muy importante a medida que las personas se acercan al siglo de vida, la esperanza de vida de las personas mayores de 100 años podría ser más atribuible a su genética que a sus hábitos de vida. Científicos estiman que el 75% de longevidad depende de factores ambientales y de estilo de vida, mientras que el 25% está determinado por nuestra genética. Sin embargo, la influencia de los genes comienza a predominar sobre el estilo de vida, a medida que las personas alcanzan una edad avanzada.

Aunque no podamos controlar la herencia genética, los hábitos saludables son herramientas poderosas para extender y mejorar la vida. La combinación de un conocimiento de tus antecedentes familiares con un compromiso con hábitos positivos es, según los expertos, la mejor receta para una vida larga y plena.

Fuente: Tribuna