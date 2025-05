Sheinbaum responde a cancelación de visa estadounidense a Marina del Pilar: "Vamos a esperar"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional. Este lunes 12 de mayo de 2025, fue cuestionada sobre la cancelación de la visa de Estados Unidos (EU) a la gobernadores de Baja California, Marina del Pilar, quien forma parte del Movimiento de la Cuarta Transformación (4T).

Ante los medios de comunicación reunidos este lunes, la presidenta mexicana fue cuestionada sobre la revocación de la visa estadounidense a la gobernadora de Baja California, abanderada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marina del Pilar, y a su esposo Carlos Torres. Como se recordará, mediante redes sociales, ambos confirmaron que las autoridades de EU les cancelaron el documento obligatorio para ingresar al país.

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano señaló que el Gobierno encabezado por Donald Trump no le notificó a su Gobierno sobre esta acción, por lo que se desconoce si es una consecuencia por seguridad u otros asuntos: "No tenemos ninguna notificación del Gobierno de los Estados Unidos. Ayer [domingo 11 de mayo] lo supimos por el comunicado que emitió la propia gobernadora y vamos a esperar a recibir la información, no nos vamos a adelantar".

En esta misma información, la presidenta de México señaló que se desconocen las causas de esta medida contra la gobernadora de Baja California; apuntó que este día, lunes 12 de mayo, se pedirán los detalles. Pidió a la prensa no adelantar conclusiones sobre las acciones de EU: "Hasta ahora se va a solicitar la información para saber cuáles son las causas, por qué se retiran estas visas, no nos adelantemos".

No señaló que se desconoce si otros funcionarios serán 'castigados' con esta medida; no obstante, apuntó que es clave que exista colaboración con el Gobierno de EU ante cualquier decisión de este tipo: "No hemos sido notificados de ningún caso y es importante que exista la colaboración y coordinación que siempre ha habido, entonces vamos a esperar la información antes de emitir cualquier comunicación. Vamos a esperar la información".

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'