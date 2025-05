VIDEO: Gobernadora de Baja California rompe el silencio sobre la revocación de su visa

Comparta este artículo

Mexicali, Baja California.- En medio de una creciente polémica, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó este domingo que el pasado 10 de mayo le fue revocada su visa para ingresar a los Estados Unidos. Lo hizo en una conferencia de prensa convocada la tarde de este 12 de mayo, en la que negó haber cometido alguna falta o delito, y denunció el uso político del caso.

"Estoy tranquila y con la conciencia limpia", expresó la mandataria, subrayando que la decisión del Gobierno estadounidense es meramente administrativa y no implica ninguna acusación formal. "Que el Departamento de Estado haya cancelado mi visa no significa que haya cometido algo malo, es una decisión administrativa, no una acusación; no hay un delito, no hay falta", afirmó con firmeza tras días de silencio.

Aunque no ofreció detalles específicos sobre los motivos ni el proceso detrás de la cancelación del documento, Ávila Olmeda aprovechó para agradecer el respaldo de su equipo, de legisladores, amistades y, en particular, de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también abordó el tema en su conferencia matutina de este mismo día. Asimismo, la gobernadora evitó mencionar a su esposo, Carlos Torres Torres.

Actualmente es el coordinador de proyectos estratégicos en el Estado, quien también le habrían revocado su visa, según informan los medios locales. Durante su mensaje, que se extendió por cerca de diez minutos, no aceptó preguntas de la prensa y dio por concluido el tema. Recalcó además su respeto a la soberanía del Gobierno de Estados Unidos, así como su reconocimiento a sus facultades para tomar decisiones de este tipo.

Seguiré trabajando con todas las instituciones de manera respetuosa y coordinada, como lo he hecho siempre. Aun sin visa, continuaré con mis gestiones y los proyectos en curso para Baja California", dijo.

En tono desafiante pero sereno, Ávila Olmeda también envió un mensaje a quienes, en sus palabras, han intentado aprovechar el incidente para atacarla políticamente: "Jamás le he hecho daño a nadie ni lo haré, porque hay valores que son pilares en mi vida. No le busquen, no hay nada qué esconder, no hay nada qué averiguar para dañar mi imagen". Hasta el momento, el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha emitido ningún pronunciamiento público sobre las razones detrás de la revocación.

Fuente: Tribuna