Critican a Marina del Pilar por cantar narcocorridos en palenque de Julión Álvarez

Mexicali, Baja California.- En medio de la polémica en la que se ha visto inmersa en los últimos días, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila y su esposo Carlos Torres luego de que el gobierno de Estados Unidos revocó sus visas, las redes sociales reavivaron el momento cuando Ávila acudió a un palenque del cantante Julión Álvarez, lo cual, para ellos, podría responder la pregunta del porqué la gobernadora no tiene autorización de ingresar a territorio estadounidense.

Con base a la información que circula, el pasado 7 de mayo, Marina del Pilar Ávila, gobernadora de California fue captada en video al acudir a un concierto del cantante de regional mexicano, quien estuvo en Los Cabos, donde es señalada por cantar narcocorridos durante el show, lo cual, diversos usuarios les pareció incorrecta la presencia de la mandataria en estos eventos, sobre todo, ante la violencia que azota el estado de Baja California.

A través de las redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa a Marina del Pilar cantando en un palenque, visiblemente emocionada en las primeras filas, mientras Julión Álvarez la saluda a lo lejos; dicha grabación generó una ola de comentarios, muchos de ellos, cuestionando la supuesta interpretación de narcocorridos por parte del artista, abriendo una vez más el debate sobre este tipo de música y su impacto en México.

No obstante, la canción que era interpretada por Julión Álvarez era ‘Sonora y sus ojos negros’, un tema de corte romántico y sin relación con el narcotráfico. A pesar de eso, se le acusó en redes de promover un género vinculado a grupos delictivos ante la situación del país en general y, aunque el artista no canta narcocorridos y no ha sido relacionado con ese tipo de música, la crítica hacia la mandataria se centró en una percepción generalizada que confunde la música regional con contenidos que hacen apología del delito.

No obstante, es importante destacar que, Julión Álvarez ha enfrentado controversias relacionadas con su repertorio musical y presuntos vínculos con el narcotráfico. En marzo del 2024, durante una presentación en Chihuahua junto a Alfredo Olivas, ambos artistas interpretaron el tema ‘El Malo de Culiacán’, considerado un narcocorrido que violó el Reglamento Municipal de Espectáculos, mismo que prohíbe la reproducción de música con apología del delito.

