Secretaría de Cultura anunció sanciones tras visita de MrBeast a Calakmul y Chichén Itzá

Ciudad de México, México.- Luego de que el youtuber MrBeast accediera y grabara contenido en el interior de las pirámides en zonas arqueológicas como Calakmul, Chichen Itzá y Balamcanché, Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura del gobierno federal, anunció que habrá sanciones, pese al comunicado emitido por el Inah, la entidad que justificó la situación.

Fue durante una rueda de prensa en el Encuentro de Arte Decorativo y Utilitario, donde la secretaria de Cultura informó que solicitó información a Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología (Inah), y condenó que se le permitiera el acceso a los edificios para la creación de contenido.

Le pedí a Diego Prieto una ficha. No es la primera vez que pasa y siempre han aclarado. Por supuesto que no estamos de acuerdo y por supuesto que van a haber las sanciones correspondientes porque para eso no son esos espacios”, dijo la titular de la Secretaría de Cultura.