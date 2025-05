Comparta este artículo

Ciudad de México.- En su más reciente estudio de calidad sobre atunes enlatados, La procuraduría Federal Del Consumidor (Profeco) destacó una marca que no suele ser figura entre las más compradas, pero que superó a muchas en rendimiento nutricional y precio. En el mercado mexicano existe una diversidad de atún, ya sea en agua, aceite vegetal o aceite de oliva, sin embargo, no todos son buenos para la salud o son 100% atún, pues algunos incluyen soya dentro de sus recetas.

¿Cuál es el atún más barato y con más proteína según Profeco?

La Procuraduría Federal Del Consumidor, compartió 52 productos en los que calificó diferentes aspectos, tras esto concluyó que existen muchas marcas que aprobaron positivamente el análisis, sin embargo hay un atún que se posicionó cómo uno de los mejores gracias a su alto contenido de proteína, más de 20 gramos por casa 100 gramos, sin mezclas de soya ni exceso de agua, cómo ocurre con otras marcas populares. Además cumple con lo que promete su etiquetado. La mejor marca que puedes comprar es el atún Dolores Premium.

Atún Dolores cumple con su etiquetado

A pesar de su calidad, atún Dolores Premium suele ser opacado por otras presentaciones más económicas o por marcas más reconocidas. Sin embargo, en la categoría de productos premium, ofrece calidad y precio, siendo más barato que otros atunes premium y con mayor contenido real de pescado. De acuerdo con Profeco, muchas presentaciones de atún incluyen soya u otros ingredientes para abaratar costos, lo cual puede engañar al consumidor. Dolores Premium, en cambio, entrega lo que promete: atún sólido, nutritivo y rendidor.

¿Qué aspectos calificó Profeco?

Información comercial.

Contenido neto.

Masa drenada.

Soya.

Presentación.

Medio de cobertura.

Y es que el atún es uno de los alimentos que sí o sí entran dentro de las despensas de todos los consumidores, ya que es práctico, fácil de comer y el compañero perfecto si lo que buscas es ganar masa muscular o bajar esas tallas. Si estás buscando una opción nutritiva, económica y confiable para tus comidas, esta podría ser la mejor alternativa. Además, al no ser una marca de alta demanda, suele estar disponible incluso cuando otras marcas están agotadas.

Si buscas un atún que realmente te aporte proteína, que sea confiable y que no te cueste de más, esta presentación de Dolores es una de las mejores elecciones en el mercado mexicano. Ideal para quienes cuidan su alimentación o simplemente quieren un producto honesto por su dinero. Tip: Aunque no siempre está al frente en el anaquel, vale la pena buscarlo. Puede que no sea el más famoso, pero sí uno de los más completos según Profeco.

