Día del Maestro: Conoce el origen de esta celebración y porqué se eligió el 15 de mayo

Ciudad de México.- Hace más de 100 años que se creó el Día del Maestro, y como su nombre lo dice, fue específicamente para honrar a los educadores, ¿pero porqué decidieron celebrarlo?. Según los informes de la historia, el verdadero origen data del año de 1867, pero no fue constitucionalizado hasta el año de 1918, después de que el presidente Venustiano Carranza decidiera que el 15 de mayo sería el día elegido para conmemorar cada año dicha labor.

A lo largo de los 12 meses del año, existen varios días feriados, o festividades que tienen mucha importancia, aunque no se den de asueto, y uno de ellos es el Día del Maestro, que se festeja anualmente cada 15 de mayo, y aunque no es un día que sea no laboral, sí está marcado como una festividad de importancia, así como el Día de la Madre, que se festeja cada 10 de mayo. Aunque no está marcado en el calendario oficial, dicha fecha no se labora en las escuelas.

El origen de este día tan popular en México, fue decretado por el presidente de México en 1917, Venustiano Carranza, el cual eligió el día y que decretó que sería para honrar a los docentes. El mismo mandatario del país, señaló que su decisión para elegir dicha fecha, es para conmemorar la Toma de Querétaro, que se realizó un 15 de mayo, pero en el año de 1867, un evento crucial en la historia de México, marcando el fin de la Segunda Intervención Francesa y del Segundo Imperio Mexicano.

Venustiano constitucionalizó el Día del Maestro el 15 de mayo. Internet

El segundo motivo que tuvo para elegir dicho día es porque es el día de San Juan Bautista de La Salle, patrono de los educadores. Este hombre fue denominado como el patrón de los educadores cristianos. Su canonización oficial, para que dicha fecha sea también para conmemorarlo, fue realizada el 24 de mayo de 1900 por el Papa León XIII, siendo reconocido por su contribución a la educación, especialmente para los niños pobres. El 7 de abril se festeja a La Salle en la Iglesia Universal, porque ese día fue su fallecimiento.

Oficialmente, el 15 de mayo comenzó a celebrarse en el año de 1918, un año después de la petición oficial de Venustiano, y desde entonces ha marcado una tradición en todo México. Cabe destacar que fueron los diputados Benito Ramírez y Enrique Viesca, los que propusieron en primer lugar que se celebrara dicho día para honrar a los maestros, para destacar lo que ellos consideraban una de las más importantes labores.

Desde 1867 se conmemora a los educadores. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui