Farmacias Similares tendrá su versión para mascotas: Esta es la propuesta 'SimiPet Care'

Ciudad de México.- Farmacias Similares, la cadena especializada en la venta de medicamentos genéricos y productos de salud, con más de 10 mil sucursales a nivel global, anunció que comenzará con una prueba piloto de lo que podría convertirse en su nuevo proyecto: el Consultorio Veterinario SimiPet Care, una iniciativa que, al parecer, surgió en respuesta a las necesidades actuales de la población.

De acuerdo con información de Milenio, al actual CEO de Farmacias Similares, el Lic. Víctor González Herrara, comenzaron a llegarle diversas peticiones a través de redes sociales, entre ellas la realización de un festival, el cual finalmente se llevó a cabo en 2024 en el Parque Bicentenario, ubicado en la zona poniente de la Ciudad de México, entre las alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo.

De forma parecida, ocurrió algo parecido con el lanzamiento de SimiTenis, por lo que decidieron colaborar con Panam, la reconocida marca mexicana de calzado, con la que lanzaron una edición especial de tenis. El diseño a simple vista recuerda al icónico personaje de la cadena, con sus característicos colores blanco y azul, muy semejantes al patrón de la corbata del médico más famoso de México.

Lic. Víctor González Herrara

No obstante, es importante señalar que, hasta el momento, no hay una fecha tentativa para el arranque oficial del consultorio veterinario. Asimismo, el medio citado contactó a una fuente cercana para conocer los posibles costos de las consultas, pero esta respondió que aún no se han definido. Actualmente, en el centro del país, los precios de consultas veterinarias suelen oscilar entre 300 y 800 pesos.

Finalmente, entre los internautas todavía hay muchas dudas, cómo funcionará el servicio, qué tipo de padecimientos atenderán y demás cuestionamientos. Sin embargo, en plataformas como Twitter predominan los comentarios positivos, y muchos usuarios esperan que esta propuesta deje pronto de ser una prueba piloto y se convierta en una realidad accesible para todos los dueños de mascotas.

