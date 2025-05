Sheinbaum rechaza impuesto sobre remesas en EU: Gobierno de México envía carta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional. Este viernes 16 de mayo de 2025, la mandataria habló sobre impuesto del cinco por ciento sobre las remesas, es decir, envíos de dinero que realizan migrantes hacia sus países de origen, incluyendo la República Mexicana.

Ante los medios de comunicación reunidos este viernes, la presidenta señaló que el Gobierno de México rechaza esta propuesta legislativa estadounidense. La postura oficial fue comunicada mediante una carta enviada directamente al Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos; así lo informó Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores (SRE).

El funcionario federal detalló que la instrucción provino directamente de la presidenta Claudia Sheinbaum y que la carta fue redactada y enviada el pasado 13 de mayo, apenas unas horas después de conocerse formalmente la propuesta legislativa. De la Fuente agregó que el documento expone diversos argumentos en contra del gravamen; entre ellos, se subraya que los migrantes mexicanos en EU ya cumplen con el pago de impuestos en ese país.

También puntualiza que los connacionales en EU tienen una participación activa en el crecimiento económico de la nación norteamericana: "Son personas que ya pagan impuestos, que contribuyen a la economía estadounidense. De hecho, solo el 18 por ciento de lo que ganan se envía como remesas; el resto se queda allá, en Estados Unidos". La misiva política subraya también el impacto negativo que tendría esta medida sobre millones de familias mexicanas que dependen de las remesas como fuente principal de ingreso.

¿Qué dice la iniciativa estadounidense?

La iniciativa estadounidense, titulada The One, Great and Beautiful Act (El Único, Grande y Hermoso Proyecto de Ley), fue impulsada por legisladores republicanos, encabezados por el congresista Jason Smith. Entre sus disposiciones, contempla aplicar un impuesto del cinco por ciento sobre los envíos de dinero que realizan migrantes hacia sus países de origen, incluyendo México. De aprobarse, la medida afectaría directamente a millones de mexicanos que cada mes envían recursos a sus familias, principalmente desde EU.

La presidenta Sheinbaum reiteró también su desacuerdo con la propuesta. Aseguró que se trata de una iniciativa injusta, al considerar que los migrantes mexicanos ya tributan de forma regular en EU, y que este impuesto sería una doble carga que no se justifica en términos económicos ni sociales.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'