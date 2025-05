Noroña llama 'carroñeros' a opositores por lucrar con accidente de buque en Nueva York

Ciudad de México, México.- Tras el accidente del Buque Escuela Cuauhtémoc en el Puente de Brooklyn, Nueva York, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña emitió un pronunciamiento y dio a conocer sus condolencias a las familias de las dos personas que perdieron la vida en el evento, además de arremeter contra quienes buscan lucrar con el incidente.

Fue a través de su cuenta oficial en la red social X, donde el legislador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), compartió sus condolencias para los familiares y amigos de América Yamilet Sánchez y Adal Jair Marcos, donde además hizo un llamado a la solidaridad.

La derecha miserable y carroñera, una falla mecánica y están queriendo así lucrar con la tragedia. No cabe esa actitud miserable. Deberíamos estar en este momento unidos y solidarios con la familia del joven y la joven que perdieron la vida y en vez de eso están diciendo que es el buque que simboliza la nación. No. No tienen vergüenza. No tienen moral. No tienen principios”, señaló mediante el video compartido en X.