Cómo hacer un jugo de fresas lleno de vitaminas para fortalecer tus defensas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El jugo de fresas es una bebida natural y refrescante, rico en vitaminas cómo la C y antioxidantes que ayudan a fortalecer tu sistema inmunológico. Al aprovechar los nutrientes de las fresas, no sólo mejora las defensas del cuerpo, sino que también contribuye a una piel más saludable y una mejor digestión. Además de de la vitamina C, las fresas contienen otras vitaminas y minerales cómo el ácido fólico, el potasio y pequeñas cantidades de hierro, que son importantes para mantener al organismo.

Aquí te contamos cómo preparar este jugo para protegerte bien en temporada de contagios de gripa y otras enfermedades. Prepararlo es fácil, pues necesitas ingredientes muy simples que puedes encontrar en el super mercado.

Receta e ingredientes del jugo de fresas para la salud (5 porciones)

Así se prepara el jugo de fresa

2 tazas de fresas frescas (300 gramos aproximadamente).

1 naranja grande (rica en vitamina C).

1 zanahoria mediana (fuente de betacarotenos).

1 cucharadita de jengibre fresco rallado (con propiedades antiinflamatorias).

1 taza de agua (puedes sustituirla por agua de coco para aportar electrolitos).

Opcional: 1 cucharadita de miel o endulzante natural al gusto).

Preparación:

Lavar los ingredientes: Lavar bien las fresas, la zanahoria y la naranja. Puedes desinfectar las fresas con unas gotas de vinagre diluidas en agua para eliminar microorganismos.

Pelar en trozos: Pela la naranja, quitando la mayor parte de la parte blanca para evitar sabor amargo.

Trocea la zanahoria en pequeñas rodajas para facilitar el licuado.

Licúa: Coloca las fresas, la zanahoria, el jugo de la naranja (puedes añadir los gajos si prefieres la textura más espesa), el jengibre y el agua en una licuadora.

Licúa a alta velocidad hasta obtener una mezcla homogénea.

Endulza: (opcional): Si lo deseas, agrega miel o endulzante natural y mezcla bien. También puedes usar canela

Sirve: Pasa el jugo por un colador si prefieres una textura más líquida, o disfrútalo tal cuál para conservar toda la fibra.

Consejos:

Consumir de inmediato: Este jugo debe beberse después de prepararlo para aprovechar al máximo sus nutrientes, especialmente la vitamina C, que se oxida con rapidez.

Opciones adicionales: Puedes añadir una hoja de espinaca o kale para incrementar el contenido de hierro y otros minerales. Si prefieres una bebida más refrescante, agrega hielo antes de servir.

Incluir este jugo en tu dieta es efectivo para tus defensas

Beneficios del jugo de fresas para el sistema inmunológico:

Fresas: Son ricas en vitamina C, que contribuye a reforzar las defensas del organismo, además de contener antioxidantes que combaten el daño celular.

Naranja: Aporta una dosis extra de vitamina C y agua. Hidratando al cuerpo y favoreciendo la producción de colágeno.

Zanahoria: Contiene betacarotenos, que se convierten en vitamina A, esencial para la salud de la piel y las membranas respiratorias, primera línea de defensa contra infecciones.

Jengibre: Reconocido por su efecto antioxidante y su capacidad para reducir la inflamación, además de fortalecer la respuesta inmune.

Incluir este jugo en tu dieta diaria puede ser un paso sencillo pero efectivo para fortalecer tus defensas y disfrutar de mucha vitalidad. Para obtener mayores beneficios, se recomienda prepararlo en casa, utilizando fresas frescas y sin añadir azúcares procesados, lo que garantiza una bebida mas nutritiva y saludable.

Fuente: Tribuna