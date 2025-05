Exintegrante de 'Exatlón México' fue víctima de pinchazos en Metro CDMX

Ciudad de México, México.- Luego de que se desatara una ola de situaciones de pinchazos en unidades del Metro de la Ciudad de México en las últimas semanas, se han registrado nuevos casos, incluyendo a uno de los exintegrantes de 'Exatlón México', quien afortunadamente logró contar su experiencia a todos sus seguidores en las redes sociales.

Mauricio López, mejor conocido como MauWow, contó que fue víctima de esta peligrosa práctica que se ha mantenido en los últimos días al interior del transporte público. A decir del atleta de parkour compartió su experiencia y agradeció los mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

Luego de confirmar que no había sufrido mayores afectaciones, seguidores y amigos del deportista comenzaron a difundir el video que publicó en su cuenta de Instagram, en el que relató cómo ocurrieron los hechos y cuáles fueron las circunstancias en las que se dio cuenta de que había sido víctima de esta situación.

Fui al centro, y de regreso me subí al Metrobús de Hidalgo y de ahí me iba a ir hasta Etiopía, cuando iba en la estación Cuauhtémoc es cuando sentí un piquetito. No se sintió tan fuerte como una inyección, se sintió más leve. Mi primera reacción fue llevar la mano hacia la pompa como una comezón normal, pero después sentí como un calambrito. Volteé a mi alrededor a ver si alguien me había hecho algo, cuando mi vista se nubló y oscureció, sentí que me iba a desmayar. Me agaché un poco, tomé aire y cuando se me pasó un poco el efecto me cambié a la parte donde están las mujeres porque había menos gente, al llegar ahí dije en voz alta que venía solo, que me habían hecho algo en el otro vagón y que me sentía mareado. Lo dije en voz alta, pero nada más se me quedaron viendo”, dijo.