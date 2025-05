Santuario Ostok cierra sus puertas por violencia en Culiacán, animales son enviados a Mazatlán

Culiacán, Sinaloa.- Ante la ola de violencia suscitada en fechas recientes en Culiacán, el santuario Ostok cerró sus puertas y trasladará a mas de 700 animales al municipio de Mazatlán, entre ellos primates, aves exóticas, elefantes, leones, tigres, antílopes y jaguares

El cierre fue confirmado por Ernesto Zazueta Zazueta, presidente del santuario y de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) y a partir de este 20 de mayo iniciaron con el traslado de los primeros 100 ejemplares empezando con los de mayor tamaño para mover, se tiene previsto el traslado de todos los animales en un tiempo de mes y medio a su nuevo hogar que será el bioparque El Encanto, ubicado en la sindicatura de El Habal de Mazatlán.

“Después de 4 años de operar y vivir un sinfín de rescates y aventuras inimaginables, hemos tomado esta decisión (…) Este es el mayor traslado de fauna silvestre en la historia de México por razones de violencia”, señaló Zazueta.

De acuerdo a información de Infobae, la inseguridad en Culiacán ha puesto en alerta los cuidadores del santuario Ostok, quienes ya no han visto condiciones mínimas de seguridad para continuar en ese lugar debido al riesgo de cruzar la ciudad a diario para alimentar a los animales y cuidarlos sin poner en riesgo su vida, así como a los animales rescatados de maltrato, tráfico ilegal o abandono.

Debido a los hechos recientes de enfrentamientos armados entre las dos agrupaciones de la delincuencia organizada los 'chapitos' y los 'mayos', las principales facciones del cártel de Sinaloa; el pasado 20 de febrero, unos sujetos armados robaron una de las camionetas del equipo del santuario Ostok que era usada para realizar labores de rescate y trasladar alimento a los animales diariamente.

Ahora al no existir condiciones de seguridad mínimas para continuar operando este santuario que ha servido como refugio de especies rescatadas del tráfico ilegal o maltrato gracias a la colaboración con la Sedena y la Guardia Nacional se ve en la necesidad de cerrar no como una huida, sino como un acto de resistencia y unidad, indicó Ernesto Zazueta.

“Esta es una caravana de fauna silvestre histórica, una especie de Arca de Noé del siglo XXI que no huye de un diluvio, sino de la violencia humana que ha convertido a Culiacán en un lugar inhabitable para todos, es hora de que la sociedad entienda que la violencia no distingue especie, hoy somos testigos de cómo la fauna silvestre también tiene que huir para sobrevivir, pero también de que si se quiere siempre se puede. No los íbamos a dejar desamparados”.