Descarta Clara Brugada cambios en estrategia de seguridad tras asesinato de colaboradores

Ciudad de México.- La jefa de gobierno de la Ciudad de México Clara Brugada descarta modificar la estrategia de seguridad luego del asesinato de dos colaboradores de su equipo, porque no ha recibido algún tipo de amenaza hacia su persona o alguien de su gabinete, por lo que continuará recorriendo el territorio sin temor en los programas cercanos a la gente.

Dijo sentirse segura en la capital mexicana y no considera que haya aumentado los índices de seguridad tras el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, quienes fueran cercanos colaboradores y seguirá llevando los programas 'Zócalo de gobierno' y 'Casa por Casa' sin sentirse amenazada en su integridad ante algún atentado en su contra.

Rechazo hacer algún análisis sobre lo ocurrido y pidió esperar los resultados de las investigaciones: “No nos vamos a adelantar, quería platicar con datos objetivos. Vamos a esperar el resultado de las investigaciones. Estoy segura que vamos a tener resultados y vamos a tener los análisis necesarios”.

Clara Brugada continuará con los programas cercanos a la gente

Sin embargo, aclaró que no habrá impunidad y se va a combatir porque influye mucho en la percepción por parte de la ciudadanía, pero se hará en base a los resultados de las investigaciones: “Sobre Mayor seguridad al gabinete, les quiero comentar que los compañeros que por su trabajo requieran la seguridad, ya está. Eso por los que su trabajo lo requieran y se están revisando protocolos, en fin. ¿Si me siento segura? Si, yo voy a continuar, de ninguna manera voy a cambiar mi trabajo, todo el gobierno va a continuar, el de casa por casa y muchos más que nos vinculan. No vamos a abandonar, al contrario, tenemos muchos programas”.

La jefa de gobierno defendió la estrategia de seguridad de la capital, a la que calificó como "sólida", que no es nueva y que ha dado resultados y presentó cifras sobre la disminución del delito de alto impacto respecto al año anterior en la Ciudad de México; destacó la caída del 49.15 por ciento entre 2019 y 2025 y bajó un 8.8 por ciento el homicidio doloso, según datos presentados en Milenio.

Asimismo, consideró que el reforzamiento de la seguridad ya está dado, con la presencia de elementos del Ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional (GN), así como la coordinación con el Gabinete de Seguridad. "Los hechos de esta semana no significan, como algunos publican, que ha aumentado el crimen y no, es un hecho lamentable, que se enmarca en estos números", donde, por ejemplo, el índice de homicidios incluso cayó entre el primer trimestre de 2025 y mayo, pues pasó de un promedio diario de 2.2 a uno de 1.8 en el quinto mes del año”.

Por su parte, la consejera jurídica Erendira Cruz Villegas, indicó que al ser una motocicleta el vehículo utilizado por los asesinos para trasladarse, se tienen listas dos iniciativas para regular el uso y se tenga un registro para este tipo de transporte en la Ciudad de México.

Finalmente, se le preguntó a la jefa de gobierno su posición sobre el ofrecimiento de Marco Rubio, secretario de estado de la unión americana, para equipar y apoyar a las autoridades mexicanas, a lo que respondió: “La ciudad va a resolver este caso y va a continuar con esta estrategia sólida que ha dado resultados. No estamos pensando atender lo que dijo Marco Rubio”, expresó.

Fuente: Tribuna