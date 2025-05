Niños piden a presidenta Claudia Sheinbaum regresar comida chatarra a las escuelas

Comparta este artículo

San Luis Potosí.- La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo fue abordada por un niño a su llegada al aeropuerto de San Luis Potosí 'Ponciano Arriaga' para hacerle la petición de regresar los dulces y la comida chatarra a las escuelas, a lo que la mandataria le respondió que “hacen mucho daño a la salud, hace mucho daño el azúcar”.

“Lo tengo que decir, porque cada vez que llego un estado, cuando voy por la calle, hay algún niño o una niña que me dice ‘Claudia, por favor regresa los dulces a las escuelas‘, me lo acaban de decir, ‘Claudia, por favor, si regresas la comida chatarra voy a votar por ti de grande‘, me acaban de decir eso, fíjense”, contó Sheinbaum a enfermeras y enfermeros que van a participar en la cruzada de salud desde ahora en San Luis Potosí.

Detalló que se está haciendo un programa de prevención en las escuelas que se llama vida saludable en colaboración entre el IMSS y la Secretaría de Educación Pública en el cual se mide el peso y talla en los niños, a su vez que se les hace una revisión de la vista y se ha detectado mayores problemas de obesidad que hace 20 años, existe muy poco conocimiento de las enfermedades ocasionadas por el exceso de dulces y comida chatarra, por lo tanto, se tiene que cuidar a las niñas y niños.

"Entonces todo esto va acompañado de una campaña también en los hogares para que ustedes, que tienen nietas y nietos, le puedan decir a las nietas y a los nietos 'mira se quitaron los dulces en las escuelas'. No es que no puedas comer nunca un dulce ¿verdad?. Pero el exceso, pues siempre hace daño, entonces es mejor la alimentación saludable, entonces es un programa integral para que nos ayuden también con las niñas y con los niños", argumentó la Mandataria.

De acuerdo con información de El Universal, afirmó en la Unidad Familiar 45 del IMSS, que el programa de "Salud Casa por Casa" va a tener resultados por la reducción de índices de enfermedades graves: "La verdad es que el trabajo que hacen las y los trabajadores de la salud, enfermeras, enfermeros, es algo extraordinario, y nosotros queremos que sean el centro de este programa, y se van a volver famosos mundialmente, porque vamos a presumir dentro de muy pocos años que somos el programa de prevención a la salud más importante de todo el mundo y que se va a notar en los índices", presumió Sheinbaum.

El personal médico que visitará las casas a partir de ahora, mostró su kit de enfermería, contenido en una maleta guinda, tipo equipaje con ruedas, el programa contempla una visita cada dos meses a adultos y adultas mayores, además de personas con discapacidad para prevenir enfermedades y atender otras menores de manera inmediata, con la expedición de una receta médica. "Ustedes enfermeras, enfermeros, médicas o médicos, son el corazón del programa", finalizó.

Fuente: Tribuna