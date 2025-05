Hoy No Circula lunes 26 de mayo de 2025: ¿Hay Contingencia Ambiental en CDMX?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Antes de salir de casa en esta nueva semana (la última del mes), es muy importante que te informes sobre que coches no circulan hoy, según las restricciones vehiculares que dicta el programa Hoy No Circula este lunes 26 de mayo de 2025. ¡Toma nota! Y recuerda que esta medida fue diseñada para cuidar la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). ¿Se activó la Contingencia Ambiental HOY?

¿Qué coches no circulan hoy? Programa Hoy No Circula del lunes 26 de mayo

De acuerdo con información presentada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este lunes 26 de mayo no se han detectado altos niveles de contaminación ni de ozono en el centro de México, por lo que no hay Contingencia Ambiental y no se ha implementado el Doble Hoy No Circula. Lo anterior significa que este día no transitan los coches que cuentan con el engomado color amarillo, la terminación de placas 5 y 6, y el holograma de verificación 1 y 2.

Programa Hoy No Circula del lunes 26 de mayo. Foto: CAMe

Estos automóviles están exentos del programa

Los coches exentos del Hoy No Circula son los que tienen el holograma de verificación 0 y 00, así como los que son híbridos y eléctricos. De igual forma, se excluyen de las normas de la CAMe a los coches de personas con alguna discapacidad; los que se usan como transporte escolar o de productos perecederos y de residuos peligrosos. Por otra parte, quedan fuera de las normas los carros de personal de Seguridad Pública, de Protección Civil y de Servicios de Salud; y los que utilizan gas natural y/o brindan servicios urbanos.

¿A cuánto asciende la multa por infringir el Hoy No Circula?

En la CDMX, si no respetas las reglas del Hoy No Circula, oficiales de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), te detendrán y te aplicarán una multa, la cual equivaldrá a 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). ¡Evita retrasos y daños a tu economía este inicio de semana!

En estas entidades aplica el programa

Cabe destacar que programa no está vigente en todos los estados de México; solo funciona en la Megalópolis, la cual se encuentra en el centro del país y está integrada por las 16 alcaldías de la CDMX, 18 municipios del Edomex y las entidades de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Recuerda que el programa se aplica desde las 05:00 hasta las 22:00 horas. ¡Toma nota y anticipa tus viajes!

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)